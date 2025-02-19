我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳馬斯克旗下X洽談新一輪融資 估值達440億元

美俄會談落幕 不在場的烏克蘭是否成「被談判籌碼」

美超微大漲16.5% 躍居史坦普500指數今年來最悍飆股

編譯劉忠勇／綜合外電
美超微（SMCI）躍居今年史坦普500指數中表現最佳的成分股。（路透）
美超微（SMCI）躍居今年史坦普500指數中表現最佳的成分股。（路透）

美超微（SMCI）周二股價大漲，延續四天來漲勢，躍居今年史坦普500指數中表現最佳的成分股。投資人看好該公司可望拿下大筆人工智慧（AI）伺服器訂單，帶動了這波漲勢。

美超微周二大漲16.5%，四天下來大漲44.5%，今年來漲了83.1%。

分析師根據兩家競爭對手伺服器製造商——戴爾（Dell ）和慧與科技（HPE）都拿到合約的報導，推測美超微也將成為這些AI伺服器大單的主要受益者。只不過相關公司均未證實這些消息。

上周，彭博報導，戴爾贏得了價值50億美元的合約，將為馬斯克的xAI新創企業提供伺服器。周二，Melius Research分析師Ben Reitzes向客戶表示，他確認這筆「合約屬實」。此外，彭博上月也報導，慧與科技拿到一筆價值10億美元的AI伺服器訂單。報導中提到，戴爾與美超微也參與競標。

Wedbush 證券分析師Matthew Bryson說：「我們推測這些大型新合約可能和接下來採用輝達（NVIDIA）Blackwell晶片的伺服器出貨有關，並且如果xAI的合約與新雲端（neo-cloud）容量的擴展相關，我們也不會感到意外。」所謂的新雲端指的是專為AI運算設計，並具備大規模圖形處理器（GPU）運算能力的雲端服務。

美超微股價強勁表現反映市場對AI伺服器需求增長的高度期待，並進一步鞏固在科技股中的領先地位。

投資人也樂觀認為，美超微將如期在2月提交延後的財報。在上周的財報電話會議中，美超微高層向分析師表示，預計能如期提交去年全年和去年9月季度的財報。

美超微的表現不僅受益於AI伺服器需求的強勁增長，也因市場對其財務透明度的信心逐步恢復，進一步鞏固其在科技領域的地位。

NVIDIA周二股價上漲0.4%，三天下來漲了6.9%。投資人逐漸認為來自中國DeepSeek 的AI平台的潛在威脅可能過度誇大，同時，市場持續出現擴大AI支出的跡象。

1月27日，DeepSeek威脅浮現時，輝達股價一度暴跌17%，隨後至2月3日累計下挫18.2%，如今已經收復九成失地。

美銀證券分析師Vivek Arya表示，全球投資人可能還忽略了上周在巴黎舉行的AI行動峰會上，歐盟委員會宣布將投入2,000億歐元（約2,092億美元）於AI基礎設施建設的消息，其中包括200億歐元用於AI超級工廠的建設。

此外，法國也在峰會上宣布，將吸引1,090億歐元的私人投資，用於AI基礎設施及應用項目。

Arya周二發給客戶的報告寫道，來自歐洲的這些投資計畫顯示，與DeepSeek相關的AI模型優化短期及中期內「並無明顯的風險」。

Arya重申NVIDIA的買進評級，並維持190美元的目標價，這表示目前股價還有約35%的上漲空間。

DeepSeek威脅浮現時，輝達股價一度暴跌17%，如今已經收復九成失地。（路透...
DeepSeek威脅浮現時，輝達股價一度暴跌17%，如今已經收復九成失地。（路透）

AI 投資 雲端

上一則

日銀鷹派委員高田主張逐步調高利率 暗示不只一次升息

延伸閱讀

川普關稅 高盛專家：促使企業嚴控擴廠 恐延後或暫停投資

川普關稅 高盛專家：促使企業嚴控擴廠 恐延後或暫停投資
川普政策不確定性 高盛預測金價年底前上看3300美元

川普政策不確定性 高盛預測金價年底前上看3300美元
美中關係緊張 西方企業採「Anything But China」策略

美中關係緊張 西方企業採「Anything But China」策略
市場回檔前兆？泡沫處處可見 從迷因股到選擇權都火爆

市場回檔前兆？泡沫處處可見 從迷因股到選擇權都火爆

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
美國1月CPI年升3.0%，高於預期。路透

1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點

2025-02-12 09:00
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

2025-02-15 08:10

超人氣

更多 >
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
陳曉被指婚後仍愛著85小花曾求復合 粉絲發聲：別再掉進坑

陳曉被指婚後仍愛著85小花曾求復合 粉絲發聲：別再掉進坑