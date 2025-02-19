美超微大漲16.5% 躍居史坦普500指數今年來最悍飆股

美超微（SMCI）躍居今年史坦普500指數中表現最佳的成分股。（路透）

美超微（SMCI）周二股價大漲，延續四天來漲勢，躍居今年史坦普500指數中表現最佳的成分股。投資 人看好該公司可望拿下大筆人工智慧（AI ）伺服器訂單，帶動了這波漲勢。

美超微周二大漲16.5%，四天下來大漲44.5%，今年來漲了83.1%。

分析師根據兩家競爭對手伺服器製造商——戴爾（Dell ）和慧與科技（HPE）都拿到合約的報導，推測美超微也將成為這些AI伺服器大單的主要受益者。只不過相關公司均未證實這些消息。

上周，彭博報導，戴爾贏得了價值50億美元的合約，將為馬斯克的xAI新創企業提供伺服器。周二，Melius Research分析師Ben Reitzes向客戶表示，他確認這筆「合約屬實」。此外，彭博上月也報導，慧與科技拿到一筆價值10億美元的AI伺服器訂單。報導中提到，戴爾與美超微也參與競標。

Wedbush 證券分析師Matthew Bryson說：「我們推測這些大型新合約可能和接下來採用輝達（NVIDIA）Blackwell晶片的伺服器出貨有關，並且如果xAI的合約與新雲端 （neo-cloud）容量的擴展相關，我們也不會感到意外。」所謂的新雲端指的是專為AI運算設計，並具備大規模圖形處理器（GPU）運算能力的雲端服務。

美超微股價強勁表現反映市場對AI伺服器需求增長的高度期待，並進一步鞏固在科技股中的領先地位。

投資人也樂觀認為，美超微將如期在2月提交延後的財報。在上周的財報電話會議中，美超微高層向分析師表示，預計能如期提交去年全年和去年9月季度的財報。

美超微的表現不僅受益於AI伺服器需求的強勁增長，也因市場對其財務透明度的信心逐步恢復，進一步鞏固其在科技領域的地位。

NVIDIA周二股價上漲0.4%，三天下來漲了6.9%。投資人逐漸認為來自中國DeepSeek 的AI平台的潛在威脅可能過度誇大，同時，市場持續出現擴大AI支出的跡象。

1月27日，DeepSeek威脅浮現時，輝達股價一度暴跌17%，隨後至2月3日累計下挫18.2%，如今已經收復九成失地。

美銀證券分析師Vivek Arya表示，全球投資人可能還忽略了上周在巴黎舉行的AI行動峰會上，歐盟委員會宣布將投入2,000億歐元（約2,092億美元）於AI基礎設施建設的消息，其中包括200億歐元用於AI超級工廠的建設。

此外，法國也在峰會上宣布，將吸引1,090億歐元的私人投資，用於AI基礎設施及應用項目。

Arya周二發給客戶的報告寫道，來自歐洲的這些投資計畫顯示，與DeepSeek相關的AI模型優化短期及中期內「並無明顯的風險」。