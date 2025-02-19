中國減持96億美元 美「三大債主」上月均減持美國債

美國財政部18日公布的數據顯示，2024年12月，美債前三大海外債主日本、中國、英國均減持美國國債。其中中國減持96億美元。(中通社)

美國財政部 18日公布的數據顯示，2024年12月，美債前三大海外債主日本、中國、英國均減持美國國債 ，其中中國減持96億美元。

澎湃新聞報導，根據美國財政部2024年12月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本減持273億美元美國國債，持倉規模為1兆598億美元，依然是美國第一大債主；中國減持96億美元美國國債至7590億美元，是2024年第3次加倉後的首次減持。

作為美國國債海外第二大持有者，從2022年4月起，中國的美債持倉一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。

中國曾於2024年1月減持美債186億美元，並開啟「三連降」，同年2、3月分別減持美債227億、76億美元，4月則增持美債33億美元，為2024年首次加倉。

5月，中國減持美債24億美元，6月則增持美債119億美元；7月到10月，中國分別減持美債37億、19億、26億、119億美元；11月增持美債85億美元。

英國則減持美債441億美元，至7227億美元，持倉規模位列第三。

美國財政部報告顯示，2024年12月所有海外對長、短期美國證券 和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為871億美元。其中，海外私人資金淨流入為1625億美元，海外官方資金淨流出為753億美元。

同時，2024年12月海外淨買入美國長期證券的資金規模為796億美元，先前2024年11月淨買入1157億美元。其中，海外私人投資者淨買入1305億美元，海外官方機構淨賣出509億美元。包括海外投資組合透過股票互換購入的美股在內，進行調整後，海外2024年12月總體淨買入美國長期證券720億美元，先前2024年11月為淨買入790億美元。