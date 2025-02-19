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川普政策不確定性 高盛預測金價年底前上看3300美元

財經新聞組／綜合報導
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高盛認為，黃金在2025年的輝煌走勢可能還有更大的上漲空間。

投資銀行將黃金年底目標價從先前的2890元調升至3100元。高盛表示，到年底，央行「結構性上漲」的需求將推動金價上漲9%，同時ETF持股也將略有提振。

但高盛補充強調，對川普關稅擔憂可能對金價構成「上行」風險。

高盛策略師湯瑪斯表示：「然而，如果包括關稅擔憂在內的政策不確定性持續下去，更長時間的更高投機性部位可能會在年底前將金價推高至每盎司3300元。」

今年已過了兩個月，由於川普政府和聯準會的政策不確定性，投資人對沖股票風險，黃金等貴金屬目前走勢強勁。

今年至今，金價上漲9.7%至每盎司2925元，徘徊在歷史高點附近。過去一年，黃金價格上漲了43%。相較之下，史坦普500指數和道瓊工業指數分別上漲20%和15%。

白銀和鉑金價格也分別較上年上漲42%和10%。

受到黃金交易影響的股票也隨之上漲。金礦商巴里克黃金公司(Barrick Gold)股價今年至今已上漲16%。SPDR黃金股票ETF上漲10%。

巴里克黃金公司特別搭上黃金價格創紀錄的順風車。該公司去年淨利創下10年來最高水準。第4季營運現金流成長18%至14億元，全年營運現金流總額達45億元。是該公司2020年以來的最高水平。該公司去年回購股票5億元，並發放7億元的股息。

巴里克黃金公司執行長布里斯托在上周財報電話會議上告訴分析師：「在地緣政治不確定的世界中，黃金作為避風港的重要性日益凸顯。」「毋庸置疑，對於一家黃金和銅礦開採商來說，這是一個激動人心的時刻，無論如何，在我看來，商品價格還有更大的上漲空間。」

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