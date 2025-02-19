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特斯拉布局印度新德里、孟買 搶攻全球第3大車市

財經新聞組／綜合報導
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知情人士透露，特斯拉已經在印度城市新德里和孟買選定了兩個展廳位置，更進一步接近在印度銷售電動車的長期計畫。

這家美國汽車製造商2022年暫停了進入印度計畫，但自去年年底以來一直在印度尋找展售空間，以在這個全球第三大汽車市場開始銷售汽車。

印度總理莫迪上周在美國會見了特斯拉執行長馬斯克，討論了太空、旅行和技術等問題。

兩位知情人士透露，特斯拉已選擇在新德里國際機場附近的Aerocity區域租賃空間作為展覽廳；該地區擁有飯店、零售店和全球公司的辦公室。

此外，該汽車製造商也在孟買選擇了機場附近的班德拉庫拉綜合大樓商業和零售中心的空間。消息人士指出，德里和孟買展廳面積均為5000平方英尺。

這些門市的開業日期尚未確定，但特斯拉計畫「在印度銷售進口電動車；目前這些交易是針對展廳，而不是服務中心。」知情人士並補充說特斯拉將經營這些門市。

該公司本周還在印度招聘13個中級職位，包括一些商店和客戶關係經理。

馬斯克長期以來一直批評印度對電動車徵收約100%的高進口關稅。特斯拉曾多次遊說放寬這些限制，但面臨當地汽車製造商的反對，認為特斯拉的進入可能會影響本土電動車計畫。

印度 特斯拉 電動車

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