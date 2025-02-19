嬌生 百億和解訴訟面臨考驗

嬌生公司提議以100億元結束有關其嬰兒爽身粉導致卵巢癌的訴訟，試圖說服法官批准其第三次嘗試通過子公司破產 來解決數千起訴訟。

美國休士頓破產法官洛佩茲(Christopher Lopez)將在為期一周的法庭聽證會上決定該公司最新第11章破產的命運；聽證會將權衡批准和解或徹底結束破產的相互競爭的要求。法院已駁回嬌生公司先前兩次透過子公司破產解決滑石粉訴訟的嘗試，但該公司表示第三次努力應可成功，因為其和解方案得到廣泛支持。

響尾蛇能源40.8億收購雙鷹

石油和天然氣公司響尾蛇能源(Diamondback Energy)將以約40.8億元的現金和股票交易收購德州能源生產商雙鷹(Double Eagle)的部分資產。

響尾蛇能源補充說，它將出售至少15億元的非核心資產以減少形式債務，預計將淨債務減少至100億元，並從長遠來看維持60億至80億元的槓桿率。總部位於沃斯堡的Double Eagle在米德蘭盆地擁有超過9萬5000英畝的淨土地，是美國最大油田二疊紀盆地最後的大型資產之一。

餐飲品牌擁漢堡王 中國業務

餐飲品牌國際公司(Restaurant Brands International)以約1.58億元價格從當地加盟經營商手中收購了漢堡王中國股份，從而幾乎完全擁有漢堡王業務，將聘請顧問來尋找新的當地合作夥伴來投資這項業務。

該公司一直致力於漢堡王業務的中國策略，由於消費支出壓力和激烈的競爭，漢堡王在中國面臨需求疲軟。餐飲品牌國際從控股公司TFI Asia Holdings BV和空白支票公司Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII手中收購了漢堡王中國的股份。

激進股東爭取美國鋼鐵董事

《路透》報導，激進股東安科拉(Ancora Holdings)要求獲取美國鋼鐵公司包括董事會會議記錄和財務文件等，同時加緊行動促請更換部分董事會成員和執行長。

美國鋼鐵正在法庭上爭取挽救與日本新日鐵(Nippon Steel)的合併計畫，請求美國上訴法院撤銷美國前總統拜登以國家安全問題為由阻止交易的命令。安科拉決定提出所謂的帳簿和記錄請求，代表這位激進股東正在使用可用的法律工具之一來試圖贏得一場可能非常激烈的董事會之爭。