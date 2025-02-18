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開局不利 美餐飲連鎖看好Q2回升 不擔心受川普關稅拖累

財經新聞組／綜合報導
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Chipotle上月客流量受到野火的影響。（路透）
Chipotle上月客流量受到野火的影響。（路透）

餐飲業高層普遍預期2025年開低走高，因為今年開局並不順利，主要原因是氣溫驟降、野火和消費者轉趨謹慎。

許多餐飲連鎖店像Restaurant Brands旗下的漢堡王和百佰雞(Popeyes)都表示第4季銷售額有所改善，因為超值優惠吸引了那些在家做飯的消費者。雖然美國同店銷售額下降了1.4%，但麥當勞的國內客流量仍有所成長。

但1月趨勢出現逆轉。溫蒂漢堡財務長庫克(Kenneth Cook)在財報電話會議上表示，「今年年初，我們面臨著產業整體客流量的不利因素，而全國各地的重大天氣事件又加劇了這種情況。」

餐飲市場研究公司Revenue Management Solutions的數據顯示，1月速食淨銷售額較去年同期成長3.4%，但增幅略低於12月4.9%的增幅。當月早餐和午餐的客流量均下降。

賽百味(Subway)美國總裁佛萊表示：「我認為消費者仍然保守。」「他們在觀望經濟狀況，但也不願意犧牲食物的品質、份量和數量。他們希望找到自己所花的每一分錢的最佳價值。」

隨著時間過去，客流量和銷售額的成長預計仍會回升，部分原因是去年基期太低，成長幅度將會很大。除11月外，每個月的產業客流量都是負數，夏季銷售也出現下滑，夏季通常是餐廳的旺季。

1月總是會帶來較冷的氣溫，但今年也發生了洛杉磯的山火，以及川普總統就職後的新不確定性。

Chipotle Mexican Grill估計，野火導致其1月同店客流量成長減少4%。Chipotle財務長萊默(Adam Rymer)告訴分析師，公司相信第1季同店銷售額將基本持平。展望第2季度，與去年的熱門促銷活動相比，Chipotle預計同店銷售額也將下降。

目前，餐廳預計川普政府的貿易戰不會對其業務產生任何重大影響。Chipotle大約一半酪梨都是從墨西哥進口，但該公司淡化了對於目前暫停的25%關稅會導致食品成本上升的擔憂。該公司與溫蒂漢堡和麥當勞一樣，都沒有將對中國徵收10%的新關稅以及對墨西哥和加拿大可能徵收的稅款的影響納入其財測中。

不過餐飲連鎖店預計今年稍後銷售額將會回升。例如，麥當勞的Quarter Pounder漢堡在10月中旬因爆發大腸桿菌疫情導致銷量受到影響後，目前該公司仍在等待銷量全面反彈。麥當勞執行長肯普辛斯基(Chris Kempczinski)在電話會議上表示，預測需求將在第2季初恢復。

然後是星巴克，它需要更長的時間來扭轉其業務。由於消費者選擇向其他業者購買咖啡飲料，該咖啡連鎖店的同店銷售額已連續4季下滑。

星巴克暫停了2025財年的銷售展望，不過，星巴克財務長魯格里(Rachel Ruggeri)告訴投資人，預計公司獲利將在下半年有所改善，「由於季節性因素、組織重組以及投資增加，預計第2財季的每股獲利絕對值將是最低的，而且本季的同比壓力也將加劇。」「預計EPS將在2025財年下半有所改善， 無論是每季或年比。」

麥當勞 星巴克 墨西哥

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