美股最錢線／新一波漲勢 有待關稅、通膨迷霧消散

部分分析師表示，可能需要一些關於貿易或通膨的擔憂消退，才能使美股 再次上漲。

美股自年初以來波動不大。即使2025年有川普 政府的多變政策以及市場對粘性通膨的擔憂，但支撐強勁獲利成長的健康經濟，大幅淡化了交易的擔憂。道瓊工業指數和那斯達克綜合指數較近期高點分別下跌約1%，史坦普500指數僅下跌0.2%。

Baird投資 策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「企業獲利非常強勁，美股迎來一個偉大的第4季。目前交易員只是在尋找能夠引發美股新一輪上漲的催化劑。關於關稅或通膨的明確訊息都可能是將美股從泥沼中解救出來的關鍵。」

一個潛在即將到來的催化劑可能是個人消費支出(PCE)物價指數，該數據將於2月28日公布，投資人會希望即將公布的PCE數據能夠證實上周生產者物價指數(PPI)呈現的一些跡象。PPI顯示，一些核心通膨的組成部分的價格正在下降，代表通膨的降溫程度可能比整體通膨率要更明顯。

梅菲爾德表示，PCE數據走弱可能會提高投資人對聯準會今年只會再減息25個基點的預期，還可能引發美債殖利率下降，減輕對美股的壓力。

她說，「美股在2月底前可能還會震盪。」「但是如果PCE數據低於預期，並讓投資人預期聯準會今年仍會進行多次降息，這可能會為為美股帶來良好的推動。」她預計聯準會今年可能會降息2次甚至3次。

如果有進一步的證據顯示美國總統川普只是將關稅作為談判工具，這可能也會受到交易員的歡迎，不過他們仍然擔心潛在關稅的通膨影響將抵消放鬆管制帶來的任何收益。

Wayve Capital首席策略師威廉斯(Rhys Williams)說，「顯然這裡存在某種拉鋸戰。」「我的確認為，川普真的只是把關稅作為討價還價的籌碼；從宏觀角度來看，沒有任何戲劇性的變化會是積極的。」

然而，梅菲爾德指出，交易員們可能最好還是在貿易政策方面保持警惕，並且適應來自川普貿易言論的不確定性，「市場永遠不會從川普政府獲得他們真正想要的貿易明確資訊。」「我不認為川普政府會站出來說：『嘿，我們改變主意了，我們支持自由貿易』，或者直接表明關稅是未來4年的貿易規則。在許多方面，不確定性和混亂是戰略的一部分。」

無論存在何種不確定性，許多交易員仍然相信，即使可能不會出現像2023年和2024年那樣的驚人漲幅，美股今年仍可以繼續攀升至新的高度。

富國銀行投資研究所指出，美股連續3年上漲超過20%的可能性很小，在史指歷史上只發生過一次。話雖如此，美股今年至今為止的韌性仍令人鼓舞。Siebert投資主管馬力克(Mark Malek)說 ，「即使一些人認為有很多事情真的應該會阻礙美股上漲，但這些情況仍然沒有發生。」