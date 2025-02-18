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防止串流戶退訂 Netflix、亞馬遜搶攻體育賽事直播權

財經新聞組／綜合報導
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Netflix和亞馬遜搶推現場直播體育賽事留客。(路透資料照片)
Netflix和亞馬遜搶推現場直播體育賽事留客。(路透資料照片)

防止人們取消串流訂閱的一種方法是：推出現場直播體育賽事。這也就是Netflix亞馬遜在與陷入困境的傳統電視公司如迪士尼和康卡斯特(Comcast)競爭時打出的王牌。

Horizon Sports and Experiences聯合執行長勒維(David Levy)表示：「取消串流媒體比取消有線電視服務更容易。只需在平台上按一下按鈕，就可以退出。」

想要防止客戶流失，就要提供能夠留住客戶的內容。勒維指出，亞馬遜串流媒體推出為期18周的《周四美式足球之夜》，「如果想看《周四美式足球之夜》，就不會也不能取消訂閱。」

亞馬遜的直接競爭對手Netflix上個月開始提供WWE節目。去年11月，邁克泰森與傑克保羅之間的比賽吸引了6400萬觀眾收看。

據傳Netflix正在考慮爭奪F1和UFC的版權。2028年，NFL可能會選擇跳出與迪士尼以外所有公司的電視轉播權協議，這可能會吸引大手筆串流平台的興趣。

勒維說，「為了繼續擴大觸角，它們就必須進入體育產業。」「它們正在不斷增加新用戶，因為華爾街要求它們繼續成長。」

與傳統影音產品相比，體育內容也具有很大的優勢。他說：「你永遠不會知道傳統影音是否會成功。但你絕對知道體育節目一定會成功，因為它們有龐大的粉絲基礎。」

普華永道(PWC)最近估計，2025年每月將有超過9000萬美國觀眾至少觀看一次體育賽事，較2021年的5700萬串流媒體觀眾人數大幅成長。

Pivotal Research分析師烏洛達札克(Jeff Wlodarczak)在最近的報告中寫道：「最終，我們的觀點維持不變，即Netflix已經贏得全球串流媒體競賽，這從2024年調升2025年財測就可以看出；尤其是相對於其他串流媒體同行而言。」「在我們看來，這就是勝利的樣子。」

但在宣布傳統電視頻道正式被更小巧的媒介取代之前，大螢幕似乎短期內不會消失。勒維說，「包括我在內的很多人都喜歡在大電視螢幕上觀看比賽。」

Netflix和亞馬遜搶推現場直播體育賽事留客。(路透資料照片)
Netflix和亞馬遜搶推現場直播體育賽事留客。(路透資料照片)

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