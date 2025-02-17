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市場回檔前兆？泡沫處處可見 從迷因股到選擇權都火爆

編譯葉亭均／即時報導
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一些投資人擔心，金融市場上充斥著泡沫跡象。圖為紐約證交所交易員正在工作。（路透）
一些投資人擔心，金融市場上充斥著泡沫跡象。圖為紐約證交所交易員正在工作。（路透）

強勁的經濟成長又帶動史坦普500指數上周一度突破歷史新高，投資人擔心一些市場的漲幅已超過評估基本價值的傳統指標，是市場泡沫的跡象。

道瓊社報導，貿易戰和中國新創公司DeepSeek挑戰AI熱潮的疑慮沒有澆熄市場熱情，迷因股行情捲土重來，選擇權交易火熱，比特幣維持在10萬美元左右。這讓一些交易人士備感緊張，因為這些投機炒作行為增加，可能導致市場失衡，有時是代表大幅回檔將來臨。

Principal資產管理公司首席全球策略師夏哈表示：「泡沫跡象已存在一段時間。現在市場很容易受到失望情緒衝擊。」

一大令人擔憂的情況是，一般投資人非常看好少數幾檔熱門股票。例如，數據分析業者Palantir股價4日飆漲24%，因公布營收成長和AI產品需求強勁，這檔去年已狂飆的股票今年來繼續大漲58%。另外，投資人也繼續推高囤積比特幣的軟體公司Strategy（前身為MicroStrategy）的股價，該公司市值逼近約870億美元，是其手上比特幣價值的近兩倍。

迷因股也大漲，GameStop、黑莓和線上寵物產品零售商Chewy股價過去12個月都飆漲逾90%。

FBB Capital Partners資產配置策略師布倫納表示：「總有一堆股票令人費解。這類情況愈來愈多，問題就來了，這些事情是否足以翻倒市場？」

選擇權交易也激增，根據股票衍生品結算機構OCC，1月平均每天約有5800萬口選擇權易手，是1973年以來單月最高紀錄，而2024年是選擇權交易量創紀錄的一年。另外，風險最高的交易零日到期選擇權交易量也飆高。

投機人士的投資範圍也不再侷限於傳統股票和債券，而是擴大至事件預測市場、運動博彩，並重返加密貨幣領域。自美國大選以來，近170億美元資金流入在美國上市的現貨比特幣ETF。無任何經濟用途的迷因幣行情也起飛，包括美國總統川普夫婦推出的加密幣$TRUMP和$MELANIA在1月推出以來，市值分別達到約150億美元與20億美元的高峰。

同時間，股票普遍看起來昂貴。美股史坦普500成分企業本益比達到22倍，比過去十年平均值的19倍更高，不過仍低於2000年達康泡沫破裂前的26倍。雖然估值緊繃不代表一定會出現拋售，但會對長期報酬造成壓力。

分析師則擔心通膨復燃。先鋒全球投資組合主管阿利亞加·迪亞茲表示：「人們現在覺得聯準會正處於寬鬆周期。如果由於通膨再次開始回升，打斷這周期，那麼將對市場造成一點衝擊。」

投資 比特幣 史坦普500

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