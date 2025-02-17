負債、通膨、關稅…川普未來的5項經濟挑戰

美國總統川普。(路透)

川普 總統競選時打著改善經濟的大旗，承諾強勁成長、高關稅 、減免所得稅、振興油田等政策。然而儘管就業市場穩健、失業率低至4.1%，美聯社指出他仍有五項經濟挑戰需面對。

1. 物價及通膨

美聯社VoteCast廣泛調查去年選民，有四成將通膨列在投票考量的「最重要因素」，這些人約有三分之二投給了川普；近幾個月通膨實際上緩緩上升，從去年9月的月增幅2.4%到12月的2.9%，

共和黨人經常就物價抨擊拜登，現在也可能變成迴力鏢。過去一年來美國消費者的咖啡僅漲1%，但國際貨幣基金組織(IMF)指出咖啡豆的實際價格卻漲55%，這表明咖啡價格可能很快又會上漲。住房亦是令人沮喪的議題，它貢獻消費者物價指數的37%，雖然房價漲勢減緩，但住房成本每年仍上漲4.6%，疫情前的年平均漲幅為3.3%。

2. 關稅

關稅是川普實現政策目標的工具，也聲稱這能增加國庫數兆元的收入。川普第一任期關稅收入增加了一倍多，達到854億元，儘管看似很高但僅相當於國內生產毛額(GDP)的0.4%。而各個機構、專家的分析表明，關稅將增加普通家庭的生活成本。

3. 負債

川普喜歡將通膨歸咎於國家債務，稱拜登的政策向美國經濟注入了超出緩衝能力的資金。但負責任聯邦預算委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)稱，36兆元的未償債務中，約有22%源自川普第一任期內的政策。

4. 移民

川普嚴厲打擊非法移民 的同時，恐拖累經濟成長並導致每月就業成長放緩，因移民是建築業、農業、休閒和旅館業的重要組成，若找不到足夠替代來源，經濟就面臨停滯風險。就算川普只恢復到2017至2019年平均每年75萬移民的水平，成長率也可能會從去年預計的2.7%放緩至2%。

5. 貧富差距

川普必須想辦法拉近富翁和藍領選民的差距，尤其是他的內閣、親近人士由許多富豪組成，連世界首富馬斯克都在列。相較之下，人口普查局最新數據顯示2021-2022年美國家庭財富中位數增加了9600元，達到17萬6500元。