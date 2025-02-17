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川普2.0 美國經濟將面臨3大衝擊

財經新聞組／綜合報導
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美國東岸與中西部將陷入酷寒天候，同時美國總統川普幾乎每天都有新的加徵關稅訊息，正衝擊企業信心，並為股市帶來寒意，政府效率部（DOGE）主管馬斯克主導的精簡聯邦政府行動已裁員近10萬名公務員，預料將提高失業率，可能冷卻美國經濟熱度。

1月多數經濟數據都顯示，罕見的寒冷冬季天候已抑制經濟活動，本周東岸和中西部大平原也將面臨來自北極的極地渦旋（polar vortex）酷寒天候，紐約市15日可能降雪1-2吋，接著轉為降雨，波士頓積雪可能最厚6吋，美國中部可能追平史上最低溫紀錄。若預測準確，這兩周的壞天氣將涵蓋2月就業報告的參考期，暗示2月就業報告將疲弱。

而且，川普幾乎每天都有新的關稅宣布，雖然還沒生效，卻已影響消費者信心與企業投資，許多企業都已暫停聘僱或延後支出，以觀察具體關稅措施。

一些今年來表現最火熱的國際股市，也面臨最高的川普關稅風險，彭博分析師盤點各國股市的美國營收占比後發現，歐洲與日本股市的關稅風險高於加拿大和墨西哥，台灣科技股有27%營收來自美國，非消費必需品類股也有21%。

此外，路透計算顯示，馬斯克主導縮減美國官僚的行動，已開除從內政部、能源部、退伍軍人事務部、農業部、衛生及公共服務部（HHS）等各部會超過9,500名員工，包括內政部已裁員約2,300人、開除疾病管制預防中心（CDC）約1,300人，國稅局還準備本周解雇數千人，另外還有約75,000名政府勞工接受馬斯克的優退方案。

這些行動已導致華盛頓特區截至8日當周首次申請失業救濟金的人數暴增至1,780人，比前一周增加36%，如今更廣泛的精簡聯邦公務員，可能推升未來幾個月的失業率。DOGE團隊也已送出解散通知，給從歐巴馬政府時期以來隸屬總統辦公室的數位服務小組（USDS）。

關稅 馬斯克 川普

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