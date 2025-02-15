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NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

編譯黃淑玲／綜合外電
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輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

最新揭露的文件資料顯示，輝達（NVIDIA）上季大幅減碼對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股近44%，同時全數出脫在食物遞送機器人研發公司Serve Robotics和AI語音公司SoundHound AI的持股。同期間，輝達對中國的自駕新創公司文遠知行（WeRide）的投資達到170萬股，消息一出激勵文遠知行在紐約股市掛牌的ADR噴漲。

文遠知行ADR股價周五（14日）盤前漲幅一度超過120%，一開盤更暴漲140%，盤中觸發熔斷。收盤時幅漲縮小至83.46%，報31.50美元。

輝達是文遠知行早期投資人，也是業務合作夥伴；文遠知行的自駕車使用輝達的先進GPU和AI軟體。

路透指出，投資人對於輝達的投資布局一直密切關注，這位AI晶片巨人投資哪家公司、自哪家公司撤資，都能影響相關公司的股價，也提供投資人一窺輝達的成長策略。Triple D Trading交易員Dennis Dick就說：「輝達入股你的公司，就是投下十足的信任票。」

根據周五公布的13F文件，去年第4季，輝達減持安謀43.8%，持股降至110萬股。Raymond James財富管理Sartorial Wealth資深投資組合經理人Shiraz Ahmed表示，輝達削減對安謀的投資可能有些人感到驚訝，不過，增加對文遠知行的投資，則是符合它的長期AI策略。

安謀周五股價收跌3.21%，報每股159.54美元。輝達不再投資的Serve Robotics和SoundHound AI收盤分別挫跌39.57%和28.10%。

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