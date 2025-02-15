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川普關稅推高物價？沃爾瑪財報將成購物消費指標

財經新聞組／綜合報導
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沃爾瑪財報將成消費者對經濟態度的重要風向球。（美聯社）
沃爾瑪財報將成消費者對經濟態度的重要風向球。（美聯社）

沃爾瑪下周發布的財報將讓投資人對美國消費者的健康狀況有最新的認識。美國消費者正面臨更強勁的通膨和川普的關稅是否會推高物價的不確定性。

華爾街密切關注消費者支出趨勢，消費者支出占美國經濟活動三分之二以上。通貨膨脹對購物行為的影響程度，可能會在沃爾瑪20日的財報中變得更加明顯。

Dakota Wealth資深投資組合經理人帕夫利克(Robert Pavlik)表示：「就消費者支出和消費者健康而言，沃爾瑪就像是煤礦裡的金絲雀。」

他表示，沃爾瑪的財報將顯示出「食品價格、汽油或能源價格上漲對消費者的可自由支配支出造成多大影響」。

投資人已經消化川普政府一系列政策聲明，包括關稅和聯邦政府成本削減，以及最近令人沮喪的通膨數據。

12日的報告顯示，1月消費者物價出現近一年半以來的最大漲幅。

上周的調查顯示，由於通膨預期飆升，美國2月消費者信心跌至7個月來低點。調查負責人表示，家庭擔心要避免川普威脅的關稅帶來的負面影響可能已經太晚。

企業高層正在努力應對關稅可能帶來的影響。LSEG數據顯示，自今年年初以來，史指成分股中已有近430家公司在財報電話會議或投資人活動中提到關稅或回答了有關關稅的問題。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，沃爾瑪與亞馬遜同為美國最重要的消費公司，其評論將受到密切關注。

他說：「這不僅僅關乎它們的數字和財測，還關乎對消費者的看法。」沃爾瑪的言論可能有助於解決人們是否「過度擔心關稅，以至於開始質疑自己的部分支出」。

繼沃爾瑪之後，未來幾周一系列消費品公司也將公布業績。包括家居裝飾公司家得寶、折扣零售商TJX Cos和Target；之後將結束第4季財報季。

沃爾瑪 關稅 投資

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