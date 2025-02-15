新冠疫苗需求減 莫德納縮減產能 上季虧損超出預期
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莫德納(Moderna)上季虧損超出預期，因該公司在新冠疫苗需求減弱的情況下縮減生產規模而產生了一些費用。
根據LSEG彙編的數據，該公司上季虧損為每股2.91元，大於分析師預期的每股虧損2.68元。該公司去年每股獲利55分。
財務總監莫克(James Mock)將損失歸咎於與一家合約製造商終止協議而產生的2.38億元非現金費用。
他說，「在檢視我們的製造足跡時，我們認為我們不需要那個特定的製造商，並試圖消除與該產能相關的潛在浪費。」但他拒絕透露該製造商的名字。
莫德納最初宣布將於2023年底開始縮減其新冠疫苗Spikevax的生產規模，其中包括瑞士的Lonza的工廠，作為去年降低銷售成本47%至15億元的大規模成本削減措施之一。
該疫苗製造商計劃今年繼續降低開支，並於1月表示將削減10億元的現金成本，並在2026年再削減5億元。
去年，莫德納股價下跌近60%，因為其新冠疫苗銷量從疫情期間的峰值大幅下滑，且其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的接種率低於預期。
隨著國會議員推動川普總統提名甘迺迪擔任衛生與公眾服務部部長，莫德納以及其他疫苗製造商的股價今年進一步下跌。疫苗批評者甘迺迪於13日獲確認出任該職位。
莫德納本季總營收下降近66%至9.66億元，但超過分析師預期的9.4284億元。銷售額包括該公司新冠疫苗的9.23億元和RSV疫苗的1500萬元。
該公司表示，銷售量下降主要是由於其更新版新冠疫苗在美國提前上市，導致銷售轉移到第3季，同時也由於國際銷售下降。
莫德納表示，截至2024年底的現金、現金等價物和投資總額為95億元。
該公司預計今年稍後其RSV疫苗將獲准用於18至59歲之間的高風險成年人。
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