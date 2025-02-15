新冠疫苗需求減 莫德納縮減產能 上季虧損超出預期

莫德納 (Moderna)上季虧損超出預期，因該公司在新冠疫苗 需求減弱的情況下縮減生產規模而產生了一些費用。

根據LSEG彙編的數據，該公司上季虧損為每股2.91元，大於分析師預期的每股虧損2.68元。該公司去年每股獲利55分。

財務總監莫克(James Mock)將損失歸咎於與一家合約製造商終止協議而產生的2.38億元非現金費用。

他說，「在檢視我們的製造足跡時，我們認為我們不需要那個特定的製造商，並試圖消除與該產能相關的潛在浪費。」但他拒絕透露該製造商的名字。

莫德納最初宣布將於2023年底開始縮減其新冠疫苗Spikevax的生產規模，其中包括瑞士的Lonza的工廠，作為去年降低銷售成本47%至15億元的大規模成本削減措施之一。

該疫苗製造商計劃今年繼續降低開支，並於1月表示將削減10億元的現金成本，並在2026年再削減5億元。

去年，莫德納股價下跌近60%，因為其新冠疫苗銷量從疫情 期間的峰值大幅下滑，且其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的接種率低於預期。

隨著國會議員推動川普總統提名甘迺迪擔任衛生與公眾服務部部長，莫德納以及其他疫苗製造商的股價今年進一步下跌。疫苗批評者甘迺迪於13日獲確認出任該職位。

莫德納本季總營收下降近66%至9.66億元，但超過分析師預期的9.4284億元。銷售額包括該公司新冠疫苗的9.23億元和RSV疫苗的1500萬元。

該公司表示，銷售量下降主要是由於其更新版新冠疫苗在美國提前上市，導致銷售轉移到第3季，同時也由於國際銷售下降。

莫德納表示，截至2024年底的現金、現金等價物和投資總額為95億元。

該公司預計今年稍後其RSV疫苗將獲准用於18至59歲之間的高風險成年人。