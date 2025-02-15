美股最錢線／ASIC雖熱門 難撼Nvidia地位

過去6個月人工智慧(AI)交易走勢轉向客製化晶片 (ASIC)，市場認為ASIC的成長潛力將是商用GPU的好幾倍。受此影響，輝達 (Nvidia)漲勢停滯，AMD也表現不佳。但摩根史坦利 認為，ASIC長期難以撼動商用GPU的市場地位。

摩根史坦利策略分析師摩爾(Joseph Moore)及其團隊發布報告表示，ASIC和商用GPU都只是一種晶片，沒有優劣之分，只是以不同方式實現相同結果。

大摩表示，ASIC在某些特定環境應用中的確表現出色，但高度依賴於特定客戶的定製需求；雖然ASIC的開發成本通常較低，但其系統成本和軟體部署成本卻可能遠高於可大規模商用的GPU，客戶可能需要花費大量時間和資源來配合軟體，導致總體擁有成本更高。

此外，輝達的CUDA生態系統已經非常成熟，客戶可以輕鬆部署和執行不同工作，不會增加總體擁有成本。大摩預測，晶片領域的現有領導者輝達仍會保持主導地位，除非發生意外變化。

大摩指出，許多低價處理器在初始階段可能吸引一些客戶，但由於缺乏成熟的生態系統和長期支持，客戶最終往往會回歸輝達。這並不是說更便宜的處理器沒有價值，而是更便宜的處理器在實際市占率方面往往不如最初的預期。

大摩認為，輝達在AI晶片市場的主導地位不僅源於其強大的技術實力，更在於其完善的生態系統和持續的研發投入。

報告指出，輝達預計今年將在研發上投入約160億元，而客製化ASIC晶片的開發預算通常不到10億元，在某些情況下甚至更少。

憑藉這些資金，輝達能夠保持一個4-5年的開發周期，並且能夠讓三個設計團隊接力持續推出領先市場的高性能晶片。此外，輝達在全球每個地區的每個雲端平台上都占有一席之地，輝達生態系統在全球都能得到支援，進一步鞏固其市場霸主地位。（財經新聞組）