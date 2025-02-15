財經簡訊

通膨利率 齊升 平價菸品當道

日本菸草國際公司財務長表示，預計2027年美國廉價捲菸品牌的市占率將由目前的32%左右上升至42%。由於高通膨和高利率導致美國菸民的錢包縮水，他們紛紛將奧馳亞旗下的萬寶路和英美煙草公司的紐波特等品牌換成價格較低的替代品，因為這些品牌多年來一直在漲價。

英美菸草公司13日指出，去年該公司的美國捲菸銷量下降了10.1%，部分原因就是這種轉變；而奧馳亞的市占率也在下降。

美國股票基金連兩周淨流出

截至2月12日美國投資 人連續第二周撤出股票基金，原因是通膨上升、經濟數據疲軟以及對川普總統對等關稅的擔憂，抑制了風險偏好。

LSEG Lipper數據顯示，美國股票基金本周淨流出22.5億元，6周內有5周投資人撤資。美國中型股基金遭遇11.4億元的淨流出，為4周以來最大單周淨流出。投資人還淨賣出4.51億元的小型股基金和1065萬元的多元化股基金，但淨買進了8.64億元的大型股基金。

歐股大漲 資金湧入全球基金

英國央行降息推動歐洲股市上漲，泛歐STOXX 600指數本周連續5天創下新高。截至2月12日當周全球股票基金吸引了大量資金流入，不過對美國總統川普關稅政策的謹慎限制了投資人的活動。

LSEG Lipper數據顯示，投資人本周淨買進價值56.6億元的全球股票基金，扭轉了前周24.7億元的淨銷售額。歐洲股票基金本周吸引了高達60.3億元的資金流入；而前周淨買入金額約為33億元。亞洲基金淨流入14.6億元，美國基金淨流出22.5億元。全球債券基金連續第7周受到歡迎，淨流入量達103.6億元。

Nvidia減持Arm 增持文遠知行

監管文件顯示，輝達 (Nvidia)在第4季減持英國晶片公司Arm Holdings的股份，減持幅度約44%，並退出Serve Robotics和SoundHound AI的持股。

此外，截至12月31日當季，輝達增持了包括中國自動駕駛新創公司文遠知行(WeRide Inc)的170萬股股票，以及AI雲端公司Nebius Group 120萬股股票。輝達也出售了以人行道送貨機器人而聞名的Serve Robotics持股，還賣出以色列醫療科技公司Nano-X Imaging Ltd的股份。