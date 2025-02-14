環球晶、台積電的美晶片補貼恐生變？傳川普準備重談補助條件

川普政府傳出準備重談晶片法補助條件，台積電對此不予置評。（路透）

兩位知悉內情的消息人士對路透表示，白宮 正尋求針對《美國晶片 和科學法》中的補貼獎勵進行重新協商，而且已經暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款。

上述知情人士和第三位消息人士表示，川普 政府正在審查依據2022年晶片和科學法獲得撥款的計畫。該法案原先的目標是透過390億美元的補貼提振美國國內半導體生產。

消息人士說，華盛頓當局計劃在評估和調整當前要求後，對部分協議進行重談。目前尚不清楚可能進行調整的程度，以及會如何影響已經敲定的協議。目前尚不清楚是否已採取任何行動。

台積電發言人表示，根據協議的里程碑條款，在新政府上台之前，該公司已收到15億美元的晶片法撥款。這位發言人不願針對川普執政期間半導體補貼協議可能發生的任何變化置評，但表示將繼續與晶片法計畫辦公室接觸。

台灣環球晶圓發言人彭欣瑜在給路透的一份聲明中表示：「晶片法計畫辦公室告訴我們，目前正在審查所有晶片法直接資助協議中，不符合總統川普行政命令與政策的某些條件。」

環球晶圓表示，尚未直接接到華府有關其撥款條件或條款有任何變化的通知。環球晶原定獲得美國政府4.06億美元的撥款，用於德州和密蘇里州的工廠。目前，環球晶只有在2025年稍晚達到特定的里程碑後，才能獲得補貼。

四位了解討論情況的消息人士對路透表示，白宮對《晶片和科學法》中390億美元產業補貼的許多條款感到擔憂。這些條款包括附加條款，包括拜登政府在合約中增加的要求，即獲得撥款者必須使用工會的工人營建工廠，並為工廠工人提供負擔得起的托兒服務。

其中一名消息人士說，白宮還對一些公司接受晶片法補貼、然後宣布包括中國在內的重大海外擴張計畫感到失望。該法案允許在中國進行一些投資。

白宮和美國商務部沒有立即回應置評請求。

獲得晶片法大筆撥款的許多企業，包括英特爾、台積電、三星電子和SK海力士，都在中國有主要生產廠房。

英特爾對此拒絕置評。該公司先前揭露，已依據晶片法收到兩筆總計22億美元的資金。

三星、SK海力士和Hemlock Semiconductor拒絕置評，Bosch請路透詢問晶片法計畫辦公室。美光和格芯沒有回應置評請求。

產業組織美國半導體產業協會（SIA）已經開始詢問會員如何改進相關計畫。但SIA負責政府事務的副會長David Isaacs表示：「重要的是，製造業獎勵措施和研究計畫都能不受干擾地推動，我們隨時準備與商務部長提名人盧特尼克及川普政府的其他成員合作，簡化計畫內的要求，實現我們加強美國在晶片技術領域領導地位的共同目標。」