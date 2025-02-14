我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節上牛排館 紐約老牌業者分享「不踩雷」點菜攻略

路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談

應材盤後重挫5% 本季財測平庸 因出口管制更嚴

編譯黃淑玲／綜合外電
美國出口管制更加嚴格，讓應用材料（Applied Materials）本季財測欠缺亮點。（路透）
美國出口管制更加嚴格，讓應用材料（Applied Materials）本季財測欠缺亮點。（路透）

美國最大晶片製造設備商應用材料（Applied Materials）周四（13日）提出平淡的本季財測，主要是美國出口管制的風險恐會影響營運。應材股價聞訊在盤後挫跌5%。

應材周四表示，本季（2月到4月，公司會計年度第2季）營收額估為71億美元，低於華爾街分析師平均預估的72.2億美元；預估本季每股盈餘2.30美元，符合市場預期。

財務長Brice Hill說，公司「考慮了出口管制相關的不利因素」。中國市場約占應材銷售的三分之一，而美國更嚴格的出口管制，使得業者對中國的銷售更為困難。

應材股價在最新財測發布後的周四盤後交易重挫5%，周四一般交易時段收漲1.87%，報每股184.27美元。今年截至周四收盤，股價漲幅13%。

應材指出，前任拜登政府最後一個月公布的出口新規，對2025會計年度的營收衝擊估計將達4億美元左右。執行長迪克森（Gary Dickerson）在法說會上表示，上述營收縮減的約半數會發生在本季，且集中於公司的服務部門，原因是必須停止的部分中國客戶的設備維護服務。所幸，他預期放眼長期，服務部門的營運可以恢復健康成長。

上季中國市場在營收的占比由前一年同期的45%降至31%。中國記憶晶片製造商去年下單激增的情況沒有延續到今年。

迪克森提到應材用於生產AI晶片的最先進設備需求甚高，彌補了精密度較低晶片設備需求減弱的問題。他說：「整個產業最大的驅動力就是AI。」資料中心所需的晶片數量，很快就會超過個人電腦、智慧手機這兩個傳統上晶片商最大的市場。

應材管理層對產業的整體成長維持信心，因為新產品和AI熱潮使用的半導體快速開展，幫助支撐需求。晶片愈來愈複雜精密，也令製造商面臨必須升級設備的壓力。

上季應材獲利扣除特定項目後，每股盈餘2.38美元，優於市場預期的2.28美元。營收成長6.8%至71.7億美元，亦優於市場預期的71.5億美元。在2025會計年度，由於新加坡稅負改變，支出將增加6.44億美元，或每股0.79美元。

晶片 AI 拜登

上一則

美1月消費者物價漲幅創18個月來最高 市場估短期難降息

延伸閱讀

川普一通與普亭的電話 顛覆美國對烏克蘭政策

川普一通與普亭的電話 顛覆美國對烏克蘭政策
美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子

美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子
美國1月CPI成長超預期 白宮：拜登留下的爛攤子

美國1月CPI成長超預期 白宮：拜登留下的爛攤子
在世最受歡迎的總統還是他 川普排第幾？

在世最受歡迎的總統還是他 川普排第幾？

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
為防止敏感資訊外洩，從華府到首爾，多國政府爭相禁止官方裝置使用DeepSeek。路透

異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

2025-02-07 10:52
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新