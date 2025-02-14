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美1月消費者物價漲幅創18個月來最高 市場估短期難降息

財經新聞組／綜合報導
本周通膨報告都證明聯準會降息機會越來越低。（歐新社）
本周通膨報告都證明聯準會降息機會越來越低。（歐新社）

美國1月生產者物價穩定上漲，進一步證明通膨正在再度抬頭，並強化了金融市場對聯準會今年下半年前不會降息的看法。

美國勞工部勞工統計局(BLS)表示，1月最終需求生產者物價指數(PPI)上漲0.4%，12月數字上修為上漲0.5%。經濟學家預測PPI將上漲0.3%。與去年同月相比，PPI繼12月上漲3.3%之後又上漲了3.5%。

不包括食品和能源的核心PPI上漲0.3%，符合預期。

為了應對頑固的通膨，聯準會可能不會進一步降息。早在去年12月，聯準會就表示預計2025年將只再降息兩次。前一日公布的1月消費者物價漲幅創近一年半以來最大，削弱了人們對6月降息的希望。目前金融市場預計最快要到9月才會降息，但一些經濟學家認為，由於國內需求強勁且勞動市場穩定，進一步放鬆政策的窗口已關閉。

聯準會主席鮑爾12日對國會議員表示，「在通膨方面，我們已經接近目標，但還沒有達到」，並補充說「我們希望暫時保持政策限制」。

聯準會1月維持基準隔夜利率在4.25-4.5%區間不變。自去年9月啟動政策寬鬆周期以來，利率已調降100個基點。為抑制通膨，2022年和2023年政策利率累計調升了5.25個百分點。

川普總統上任後推動的財政、貿易和移民政策被認為會加劇通貨膨脹。對加拿大和墨西哥的商品徵收25%的關稅將暫停至3月。但針對中國商品加徵10%的關稅已於本月生效。

在1月PPI報告中，美國勞工統計局更新了權重，以反映2024年的物價變動以及季節性調整因素，這是政府用來消除數據中季節性波動的模型。

批發價格可以讓人初步了解消費者通膨的走向。經濟學家關注它的另一個原因是，它的一些構成組合、特別是醫療保健和金融服務，被計入聯準會首選的通膨指標個人消費支出指數(PCE)。

聯準會 降息 勞工部

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