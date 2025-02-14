需求增推動電價連2年上漲+成本降 PG&E調升財測

太平洋天然氣 電力公司(PG&E Corp)調升2025年調整後核心獲利財測，因營運費用下降和電價上漲。

繼去年批准一系列類似的漲價請求後，加州 公用事業委員會上個月再次批准了該公司提高電價的請求。

該公用事業公司表示，2024年其電費基準成長率將達到10.5%。

由於資料中心、製造商和交通運輸等其他行業的需求不斷增長，給電網帶來了巨大壓力，美國電力公司正在推動進一步漲價。

該公司表示，2024年其電網系統增加近1萬4000名新客戶。

PG&E公司執行長波普(Patti Poppe)表示：「2024年接入電網的新客戶數量將比過去幾十年都要多。」

截至2月，該公司資料中心的供電量較去年7月增加了2000兆瓦(GW)。

PG&E是太平洋煤氣電力公司的母公司。這家能源公司為北加州和中加州7萬平方英里服務區的1600萬加州居民提供服務。

這家總部位於加州奧克蘭 的公司將全年調整後核心獲利財測從先前的每股1.47至1.51元調升至每股1.48至1.52元之間。LSEG分析師預計每股獲利為1.49元。

2024年該公司的營業費用較去年下降8.3%至199.6億元。

經調整後，PG&E第4季核心獲利為每股31分，與分析師預期一致。