需求增推動電價連2年上漲+成本降 PG&E調升財測
太平洋天然氣電力公司(PG&E Corp)調升2025年調整後核心獲利財測，因營運費用下降和電價上漲。
繼去年批准一系列類似的漲價請求後，加州公用事業委員會上個月再次批准了該公司提高電價的請求。
該公用事業公司表示，2024年其電費基準成長率將達到10.5%。
由於資料中心、製造商和交通運輸等其他行業的需求不斷增長，給電網帶來了巨大壓力，美國電力公司正在推動進一步漲價。
該公司表示，2024年其電網系統增加近1萬4000名新客戶。
PG&E公司執行長波普(Patti Poppe)表示：「2024年接入電網的新客戶數量將比過去幾十年都要多。」
截至2月，該公司資料中心的供電量較去年7月增加了2000兆瓦(GW)。
PG&E是太平洋煤氣電力公司的母公司。這家能源公司為北加州和中加州7萬平方英里服務區的1600萬加州居民提供服務。
這家總部位於加州奧克蘭的公司將全年調整後核心獲利財測從先前的每股1.47至1.51元調升至每股1.48至1.52元之間。LSEG分析師預計每股獲利為1.49元。
2024年該公司的營業費用較去年下降8.3%至199.6億元。
經調整後，PG&E第4季核心獲利為每股31分，與分析師預期一致。
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