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美股最錢線／通膨不確定性影響股市走勢

財經新聞組／綜合報導

美股似乎出現通膨恐慌的情況。過去幾周的走勢已透露出明顯的趨勢：任何暗示2025年通膨率高於預期的消息都會導致股市下跌。

目前來看，這些擔憂並未持續太久。密西根大學消費者調查顯示消費者通膨預期達到一年多來最高水平後，美股在7日出現拋售，但兩天後這些跌幅基本消除。

12日也出現類似的趨勢。1月消費者物價指數(CPI)顯示，物價漲幅超出華爾街的預期。

由於市場迅速預期聯準會今年僅會降息一次，與三大股指的股指期貨瞬間下跌逾1%，降息幅度低於投資人對2025年大部分時間的預期。

但即使是只降息一次可能還是太多了。部分經濟學家認為，最新的通膨數據強化了聯準會今年不會降息的立場。如果有什麼不同的話，那就是今年升息的想法日益高漲。美國商銀美國經濟學家巴哈夫(Aditya Bhave)在給客戶的最新報告中寫道：「雖不太可能，但現在看來並非不可想像。」德意志銀行分析師盧澤蒂(Matthew Luzzetti)對此表示贊同，他認為降息的可能性大於加息，但指出「升息」的可能性。

雖然升息的機會越來越大，但美股本身並沒有太大的波動。史坦普500指數12日下跌不到0.3%，那斯達克指數實際上還小幅走升。為什麼沒有出現真正的拋售呢？

也許是因為市場仍在預期今年降息，甚至那些已經開始談論升息的經濟學家也指出，這不在假設範圍內。所有這些都維持了今年股市多頭市場的部分理由，因為至少目前，市場參與者不相信聯準會在2025年收緊利率。

這也對Piper Sandler首席投資策略師坎特洛維茲(Michael Kantrowitz)認為的市場最大擔憂利率上升產生一定影響。過去一年，隨著投資人對降息的希望逐漸消退，10年期公債殖利率經常走高。因此，如果市場開始消化升息預期，那麼10年期公債殖利率有望走高。（財經新聞組）

降息 殖利率 升息

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