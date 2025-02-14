德警告蘋果追蹤工具或違規

德國反壟斷機構向蘋果公司發出警告，對該iPhone製造商的應用程式追蹤工具存在擔憂，該工具可能違反對大型科技公司的規定。聯邦卡特爾辦公室在對蘋果應用程式追蹤透明度功能進行3年調查後做出初步評估；該功能允許用戶阻止廣告商在不同應用程式中追蹤他們。蘋果表示，該功能允許用戶控制自己的隱私，但卻招致Meta Platforms、應用程式開發人員和商業模式依賴廣告追蹤的新創公司批評。

谷歌 與波蘭簽AI 諒解備忘錄

谷歌執行長皮查伊(Sundar Pichai)表示，谷歌已與波蘭簽署了一份關於加快採用人工智慧 (AI)的諒解備忘錄。他在新聞發布會上表示：「我們很高興宣布一項新的諒解備忘錄，利用人工智慧推動經濟成長並幫助轉型網路安全、健康和能源等領域。」

農機需求不振 迪爾獲利下滑

迪爾公司第1財季獲利下滑，原因是收入下降和借貸利率走高，更多農民轉而租用拖拉機和其他設備。該公司11月預測，2025年美國和加拿大的大型農業設備產業銷量將下降約30%。該公司重申全年獲利財測在50至55億元之間。這家全球最大的農業設備製造商上季淨利為8.69億元，合每股3.19元；而去年同期淨利為17.5億元，合每股6.23元。全球淨銷售額和收入下降30%至85.1億元。

杜克能源調升資本支出計畫

杜克能源公司將其5年資本支出計畫調升至830億元，增幅為13.7%。該公司希望擴大其電網規模，以從數據中心和電氣化程度提高帶來的需求中獲利。杜克公司打算在2025-2029計畫中發行65億元的股票，其中包括今年發行10億元，透過發行新股為其增資計畫約40%提供資金。為了增加電力供應，預計到2029年底將增加近5吉瓦(GW)的天然氣發電量。該公司2024年至2028年資本支出計畫為730億元。

奇異醫療全年獲利財測樂觀

奇異電氣醫療科技集團預測全年獲利將高於華爾街預期，並指望美國等市場對其醫療設備的強勁需求能抵消中國市場的疲軟。醫療器械製造商一直受益於美國對選擇性手術不斷增加的需求。奇異醫療預計2025年調整後每股獲利在4.61至4.75元之間，中位數高於分析師平均預期的每股4.66元。