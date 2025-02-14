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思科上調財測押注AI熱潮 激勵股價大漲5%

編譯葉亭均／綜合報導
思科上修年度營收預測，受惠AI熱潮帶動雲端運算設備的需求。（路透）
思科上修年度營收預測，受惠AI熱潮帶動雲端運算設備的需求。（路透）

網通設備大廠思科（Cisco Systems）調高全年度營收預測，押注在AI熱潮中，企業對思科的雲端運算設備需求提高並投入更多資金。消息激勵思科股價在13日早盤後大漲逾5%。

思科在美股12日盤後公布，截至4月的本季營收預期達139億至141億美元。分析師先前預期營收會落在這一區間的低端。

思科同日將2025年度營收目標調高約10億美元，達到略高於560億美元，高於分析師平均預估的559.7億美元。

企業客戶已投資數十億美元建設AI基礎設施，以加速數位轉型，帶動資料中心需求，這些資料中心使用思科的乙太網路交換器和路由器等產品。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）在聲明中表示：「隨著AI滲透率提高，我們布局良好，能協助客戶擴大他們的網路基礎設施、提高資料容量要求並採用最佳等級的AI安全。」

在調高財測後，思科股價12日盤後一度大漲近7%。當日稍早收盤時則小漲0.16%至每股62.53美元，今年來漲幅5.5%。

Running Point Capital投資長舒爾曼表示：「思科的穩健預測應會提升其股價，並拉抬AI和整體科技股。」

除了交換器與路由器之外，思科也進一步進軍軟體與服務，去年收購數據處理公司Splunk，加速這一發展。

思科說，在截至1月25日止的上季，產品訂單增加29%，若扣除來自Splunk的貢獻，新訂單成長11%。

上季營收成長9%至140億美元，每股盈餘也成長至94美分，都高於市場預期。

本周稍早，思科與法國科技和AI公司Mistral合作，共同推出一款用於自動執行任務和簡化工作流程的AI代理程式。在1月時，思科也推出Cisco AI Defense，協助保護企業免受AI工具的濫用、資料外洩和日益複雜的威脅。

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