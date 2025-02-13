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眾院共和黨發布預算藍圖：減支也減稅 債限提高4兆美元

編譯季晶晶／綜合外電
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眾議院共和黨人周三公布一份預算藍圖，減支也減稅，並為邊境執法提供資金，預定周四提交預算委員會表決。圖為眾院議長強生。（美聯社）
眾議院共和黨人周三公布一份預算藍圖，減支也減稅，並為邊境執法提供資金，預定周四提交預算委員會表決。圖為眾院議長強生。（美聯社）

眾議院共和黨人周三公布一份預算藍圖，朝向減稅、減支、為邊境執法提供資金，並提高36兆美元債務上限的方向，邁出第一步。此案周四將提交預算委員會投票，能否過關還不明朗。

這是經過數周緊張的內部會議、各派系商議後制定的計畫。但部分議員表示不完全贊同。由於共和黨的席位優勢微弱，法案過關並非定局：民主黨料將全投反對票，任兩位共和黨籍議員跑票都可能擋得下來。

該案要求聯邦政府未來10年至少削減1.5兆美元的支出（涉及的項目包括醫療補助Medicaid、歐巴馬健保補貼款，以及被稱為食品券的營養補助計畫），並由稅務委員會提出最多4.5兆美元的減稅案（這個金額僅夠延長川普的2017年減稅措施，若想推動包括小費免繳稅或川普其他承諾的稅改，還必須再找出減支或加稅的地方）。

該計畫同時要求新增3,000億美元支出，可能用於國防、移民執法和邊境安全。至於聯邦債限則將提高4兆美元，避免災難性債務違約，這可能夠撐兩年。

共和黨人打算假設實質經濟成長將高於國會預算辦公室估算的1.8%，這將帶來足夠的稅收，讓他們宣稱該案不會增加預算赤字。但根據經濟學家，這樣的成長率難以實現和維持，尤其川普的移民和關稅政策料將導致成長放緩。

在國會為預算傷腦筋的同時，聯邦政府的赤字繼續增加。預算缺口在本年度的前四個月擴大到創紀錄的8,400億美元，主要是醫療、社會安全和債務利息支付等領域的支出增加。這可能強化國會裡共和黨財政鷹派敦促大幅削減支出的決心，用來換取川普尋求的對重大減稅計畫的支持。

根據財政部周三的聲明，經日曆差異調整後，10月至1月的累計赤字擴大25%。本年度迄今為止的收入是1.6兆美元，與去年同期差不多；總支出為2.44兆美元，經日曆差異調整後增加7%。

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