德州吸引力超強 紐時證交所也將在當地推出交易所

紐約證交所（NYSE）將在德州推出股票交易所。(路透)

紐約證交所（NYSE）將在德州 推出股票交易所，揮軍這個稅率低且監管寬鬆的市場，爭搶企業掛牌上市商機。

紐約證交所表示，已有143年歷史「NYSE芝加哥」股票交易所部門，將整併到為「NYSE德州」品牌之下，並將在德州推出全電子交易，服務德州與世界各地的企業，仍待監管當局批准。NYSE集團總裁瑪汀說，「德州是在NYSE上市的最多企業所在地，代表超過3.7兆美元的市值，德州是孕育親商氛圍的市場領導者」。

紐約證交所此舉凸顯德州比紐約或加州等民主黨州等更寬鬆的監管環境，對企業和金融業的吸引力提高。那斯達克交易所去年已整頓上市事業，分成德州等三個地區部門，貝萊德（BlackRock）與Citedal證券公司等金融巨擘也支持新成立德州證交所（TSXE），1月向證管會申請登記。

紐約證交所的最新行動，將提振達拉斯－Fort Worth地區，當地的金融業員工已比芝加哥或洛杉磯還多，僅次於紐約。高勝也正在達拉斯興建新園區，能容納約5,000名員工。

德州證交所前景的挑戰也將加劇，除了必須爭取企業上市，也將在主場與紐約證交所及那斯達克交易所等現有大咖相競爭。

根據德州州長辦公室，過去十年來，超過300家公司都已把總部遷到當地，包括特斯拉（Tesla）、慧與科技（HPE）、雪佛龍（Chevron）和嘉信理財（Charles Schwab），現在紐時證交所又將在當地成立全電子交易所，德州州長艾伯特（Greg Abbott）說，「我們將成為美國金融之都」。

紐時證交所的芝加哥交易所事業依然存在，不受南遷影響，對芝加哥來說也不太可能造成重大差別，卻凸顯芝加哥作為金融中心的地位正遭受威脅。