我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀6死6傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

德州吸引力超強 紐時證交所也將在當地推出交易所

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所（NYSE）將在德州推出股票交易所。(路透)
紐約證交所（NYSE）將在德州推出股票交易所。(路透)

紐約證交所（NYSE）將在德州推出股票交易所，揮軍這個稅率低且監管寬鬆的市場，爭搶企業掛牌上市商機。

紐約證交所表示，已有143年歷史「NYSE芝加哥」股票交易所部門，將整併到為「NYSE德州」品牌之下，並將在德州推出全電子交易，服務德州與世界各地的企業，仍待監管當局批准。NYSE集團總裁瑪汀說，「德州是在NYSE上市的最多企業所在地，代表超過3.7兆美元的市值，德州是孕育親商氛圍的市場領導者」。

紐約證交所此舉凸顯德州比紐約或加州等民主黨州等更寬鬆的監管環境，對企業和金融業的吸引力提高。那斯達克交易所去年已整頓上市事業，分成德州等三個地區部門，貝萊德（BlackRock）與Citedal證券公司等金融巨擘也支持新成立德州證交所（TSXE），1月向證管會申請登記。

紐約證交所的最新行動，將提振達拉斯－Fort Worth地區，當地的金融業員工已比芝加哥或洛杉磯還多，僅次於紐約。高勝也正在達拉斯興建新園區，能容納約5,000名員工。

德州證交所前景的挑戰也將加劇，除了必須爭取企業上市，也將在主場與紐約證交所及那斯達克交易所等現有大咖相競爭。

根據德州州長辦公室，過去十年來，超過300家公司都已把總部遷到當地，包括特斯拉（Tesla）、慧與科技（HPE）、雪佛龍（Chevron）和嘉信理財（Charles Schwab），現在紐時證交所又將在當地成立全電子交易所，德州州長艾伯特（Greg Abbott）說，「我們將成為美國金融之都」。

紐時證交所的芝加哥交易所事業依然存在，不受南遷影響，對芝加哥來說也不太可能造成重大差別，卻凸顯芝加哥作為金融中心的地位正遭受威脅。

德州

上一則

谷歌前執行長警告：西方需專注打造開源模型 否則AI競賽恐輸中國

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

Lyft進軍自駕約車市場 亞城先行

Lyft進軍自駕約車市場 亞城先行
只是穿內褲睡覺 德州女子感染變囊腫還多次住院

只是穿內褲睡覺 德州女子感染變囊腫還多次住院
大企業總部出走加州再添1例 網路地產巨擘Realtor.com遷往奧斯汀

大企業總部出走加州再添1例 網路地產巨擘Realtor.com遷往奧斯汀
德州農場改種電 用綿羊當除草機 兼顧環保與永續

德州農場改種電 用綿羊當除草機 兼顧環保與永續

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10
為防止敏感資訊外洩，從華府到首爾，多國政府爭相禁止官方裝置使用DeepSeek。路透

異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

2025-02-07 10:52

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？