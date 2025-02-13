拓展全球市場 Apple TV+串流服務 罕見引入Android裝置

iPhone 製造商蘋果在谷歌行動運算平台推出影音串流服務，Apple TV+現在已可在安卓(Android )裝置上使用。

蘋果發布Android應用程式的情況並不常見。該公司通常專注於自己的iOS和MacOS平台軟體，但最新發布的消息顯示，蘋果不會將Apple TV+等熱門服務僅提供給自己的設備，從而限制其服務部門的成長潛力。

根據Statcounter資料，美國擁有iPhone的人比擁有Android手機的人多；但以全球論，Android占有72%的市場。發布Android應用程式大大擴展了蘋果的市場。

蘋果的服務業務是僅次於iPhone銷售的第二大業務，去年營收達到1000億美元。除了iCloud等訂閱服務外，該部門還包括廣告銷售、與谷歌的搜尋交易、AppleCare保固以及Apple Pay的支付費用。

Apple TV+是蘋果最受歡迎的服務之一，以《泰德拉索：錯棚教練趣事多》(Ted Lasso)和《人生切割術》(Severance)等影集而聞名。它也轉播美國職業足球大聯盟(NFL)和美國職棒大聯盟(MLB)的比賽。

該公司從未公布過Apple TV+的收視率，但尼爾森估計，它僅占美國電視收視總量的一小部分。它在美國每月收費10元，與iCloud儲存、Apple Music和其他訂閱一起包含在多個套餐中。