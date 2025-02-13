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由高點下跌逾30% 特斯拉股價跌勢未止 七巨頭中最差

財經新聞組／綜合報導
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馬斯克助川普勝選未能提振特斯拉股價。（美聯社）
馬斯克助川普勝選未能提振特斯拉股價。（美聯社）

特斯拉股價在2月一路翻轉直下，從近期的52周高點急劇下滑，在「七巨頭」中表現最差，「七巨頭」包含 Google 母公司 Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達（NVIDIA）和特斯拉。

特斯拉股價自2024年12月18日創下歷史新高以來已跌逾30%；當時距離川普總統贏得選舉僅過去數周，而川普正是得到馬斯克的大力支持。

根據《彭博》數據，馬斯克的淨資產與特斯拉的命運密切相關，今年至今已縮水540億元。但仍是世上最富有的人，淨資產達3780億元。

Wedbush證券分析師艾夫斯(Dan Ives)表示：「空頭主導一切。」

目前，空頭對特斯拉有許多可趁之機。首先，今年年初，特斯拉在重要海外市場的銷售數據表現疲軟。這些數字引發了特斯拉投資人的一些擔憂，擔心馬斯克與川普的密切關係會損害其品牌。

根據中國乘用車資訊聯席會本周發布的數據，特斯拉1月的中國銷售量為6萬3238輛，較12月大幅下降33%。

同時，澳洲電動車委員會報告指出，1月特斯拉整體銷量年減33%。

奧本海默分析師拉許(Colin Rusch)表示：「我們對這家電動車製造商的動向持謹慎態度。」

同時，川普政府徵收的新關稅將增加特斯拉和其他汽車製造商的成本。川普10日簽署了兩項行政命令，對鋼鐵和鋁徵收額外25%的關稅。鋼鐵和鋁都是特斯拉使用的關鍵原料。

川普與中國的最新貿易戰也於事無補。《日經新聞》2023年的一項研究發現，特斯拉電池所用材料供應商中有40%來自中國公司。

特斯拉在其最新的10-K證券文件中指出：「政府和經濟政策、激勵措施或關稅的變化，也可能影響我們的生產、銷售、成本結構和競爭格局。」

最後，特斯拉第4季表現不盡人意。每股盈餘比預期低了1分。隨著特斯拉全系車型價格調降，汽車銷量較去年同期下降8%。

拉許表示：「我們認為，基本面情況和市場信心之間存在一點脫節。」

特斯拉 川普 馬斯克

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