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CVS獲利超出預期 但醫療業務成本激增拖累保險部門

財經新聞組／綜合報導
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CVS Health第4季營收和獲利超過預期，但其陷入困境的保險業務醫療成本持續上漲。

該公司公布2025年全年調整後每股獲利在5.75至6元間，符合華爾街的預期。但CVS並未提供全年營收預測。

這是長期擔任CVS高管的喬伊納(David Joyner)去年10月拉接替林奇出任這家陷入困境的零售連鎖藥局執行長的第一個完整財季。

根據該公司的轉型計畫，除了進行管理層改組外， 還包括在未來幾年削減20億元的成本。CVS一直在勉力面對其保險部門Aetna和零售藥局業務成本的上升，而零售藥局業務則因消費者支出疲軟和處方藥報銷金額減少而承受壓力。

隨著越來越多「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage)患者返回醫院接受疫情期間暫緩的治療，CVS以及聯合健康集團(UnitedHealth Group)和Humana等其他保險公司的醫療費用在去年飆升。

「醫療保險優勢計畫」是由醫療保險機構承保的私營健康保險計畫，長期以來一直是保險公司成長和獲利來源。但投資人開始擔心與這些計畫相關的成本失控，因為這些計畫涵蓋了一半以上的醫療保險受益人。

CVS第4季銷售額為971.9億元，較去年同期成長4.2%，主要得益於藥局業務和保險部門的成長。

該公司第4季淨利為16.4億元，合每股1.3元。相較之下，去年同期淨利為20.5億元，合每股1.58元。不包括無形資產攤銷、重組費用和資本損失等某些項目，本季調整後每股獲利1.19元。

CVS表示，其第4季收益反映了其保險業務的醫療成本上升和2024年付款年度的醫療保險優勢計畫星級調降，這兩者都對該部門本季經營業績造成了壓力。這些星級評定可幫助醫療保險患者比較醫療保險健康和藥物計劃的品質。

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