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美股最錢線／對沖科技股 醫療保健業最佳

財經新聞組／綜合報導

隨著科技業在2025年陷入困境，「七巨頭」股票出現虧損，華爾街開始尋找實力雄厚的市場。

雖然醫療保健產業在2024年幾乎沒有出現正成長，但該產業正迎來2013年以來最好的開局，並在今年大型股產業回報率中並列第二，上漲了6%。

DataTrek聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)表示：「我認為對沖科技股的最佳方法是醫療保健。」「過去幾年，科技和醫療科技確實搶占不少鋒頭。」「但去年醫療保健行業因一系列問題而遭受重創，無論是政策問題還是基本面問題。」

Strategas Asset Management的ETF策略師索恩(Todd Sohn)也對醫療保健產業進行評論。他指出，與史坦普500指數相較，醫療保健業的報酬率較差。

2024年醫療保健產業微薄的1%回報率與科技業20%的強勁成長形成鮮明對比。索恩強調，自2023年10月市場觸底以來，醫療保健領域的ETF資產已減少超過100億元。同時，科技業流入超過300億元。

他說，「因此，從情緒和反向視角來看，我喜歡將醫療保健業作為對沖科技業的想法，特別是如果科技也開始有點動搖的話。」

與柯拉斯一樣，索恩也看好醫療保健產業的成長潛力，因為這與該產業的傳統價值特徵相符。

如果醫療保健產業的反彈趨勢強勁，投資人可以透過多種方式參與，包括生技、醫療設備製造商和保險公司。而一個主要的不利因素GLP-1減肥藥如Ozempic，作為產業風險因素的影響力可能正在逐漸減弱。

由於投資人預計與體重相關的手術和治療會減少，醫療設備公司在GLP-1推出的初期遭到沉重打擊。索恩說：「這些名字完全被否定了。」

但隨著投資人意識到GLP-1的許多下游效應需要數年時間才能實現，情況正在轉變。索恩表示：「對GLP-1產品的負面情緒已經消退，一些設備ETF正在復甦。」

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