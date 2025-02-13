餐飲品牌同店銷售額增25%

餐飲品牌國際公司(Restaurant Brands International)上季同店銷售額成長2.5%，得益於漢堡王和百佰雞(Popeyes)美國餐廳的業績優於預期。該餐飲公司第4季淨利為3.61億元，合每股79分，低於去年同期的7.26億元和每股1.6元。不包括公司重組費用和其他項目，Restaurant Brands每股獲利81分。淨銷售額成長26%至23億元。

房貸再融資 升至10月來新高

上周房貸利率 再次小幅下降，使再融資需求持續上升。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數顯示，與前周相比，再融資房貸的申請量增加了10%，較去年同期增加33%，為2024年10月來最高水平。符合貸款餘額資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.97%降至 6.95%；購屋房貸申請數量再次下降，本周下降2%。需求比去年同期高出2%。

百健預測今年獲利低於預期

受美元走強和多發性硬化症治療藥物激烈競爭的影響，百健(Biogen)預測2025年獲利將低於華爾街預期。由於百健與日本衛采共同銷售的阿茲海默症藥物Leqembi在美國上市緩慢，加劇了人們對銷售成長放緩的擔憂；投資人在2024年拋售了百健的股票。百健預計，不計入匯率波動的影響，2025年收入將較2024年下降中位數個位數百分比。

需求疲軟 卡夫亨氏財測悲觀

卡夫亨氏預測全年獲利低於預期，上季銷售額不如預期，原因是價格上漲後，該包裝食品製造商面臨Lunchables和包裝肉類等產品需求低迷的問題。截至12月28日當季，卡夫亨氏整體銷售量下降了4.1個百分點，而價格較去年同期上漲了1個百分點。上季銷售量下降3.4個百分點，價格上漲1.2個百分點。預計2025財年調整後每股獲利在2.63至2.74元之間，而分析師的平均預期為3.04元。

克羅格聘百事主管任財務長

克羅格表示，百事高管肯納利(David Kennerley)將接替福利 (Todd Foley)出任該公司財務長，該任命將於4月3日起生效。去年2月，這家美國雜貨商宣布前財務長米勒奇普(Gary Millerchip)卸任後，福利就一直暫代這個職位。克羅格表示，福利將繼續擔任臨時財務長，直到克羅格2024財報周期結束。