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Anduril將接續微軟為美國陸軍生產目視鏡系統

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國陸軍版本的目視鏡IVAS必須在今年通過高壓作戰測試，才得以全面生產。（美聯社）
美國陸軍版本的目視鏡IVAS必須在今年通過高壓作戰測試，才得以全面生產。（美聯社）

國防科技公司Anduril 將接續微軟（Microsoft）替美國陸軍開發的單兵目視鏡的專案，未來也將負責生產。

Anduril 和微軟共同宣布達成此協議，尚需美國陸軍批准。若美國國防部這項合約的選項完全落實，未來十年內價值可能超過200億美元。

兩家公司共同發布新聞稿說，Anduril 責任包括「監督生產、未來硬體和軟體的開發，以及交貨進度的管理」。雙方還表示，「這次合作結合了兩家公司各自優勢，確保訂單能貫徹落實，並「提升了作戰效能」。

根據新協議，微軟將繼續為此專案提供雲端服務和人工智慧（AI）功能支援，專注於技術層面的發展與優化，確保系統效能的持續提升。

這款護目鏡全稱為「整合視覺增強系統」（IVAS），旨在為士兵提供夜視能力、對空警戒等功能。陸軍對目前更輕薄的原型機給予高度評價，新版本也解決早先版本導致士兵頭痛和噁心的問題。

美國陸軍原本計劃採購多達121,000套這款基於微軟HoloLens「混合實境」技術的目視鏡。然而，陸軍版本的目視鏡必須在今年通過高壓作戰測試，才得以全面生產。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）早年曾創設頭戴式裝置新創企業Oculus VR，2014年以20億美元賣給臉書（Facebook）後也加入臉書。他被臉書逼退後自行創設Anduril。

拉奇是最早公開支持總統川普的科技業者。他表示，Anduril和美國陸軍在IVAS的合作，對他個人而言意義重大，並表示自己職涯中的一切「都引領我走向這一刻」。

他在網誌發言說：「IVAS不僅僅是另一個產品，這是千載難逢的機遇，藉重新定義科技來支持為國效命者。」

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