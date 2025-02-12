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這項指標示警 美未來幾年通膨 恐持續高於2%

編譯陳苓／綜合外電
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五年期平衡通膨率對通膨閃現警訊。（路透）
五年期平衡通膨率對通膨閃現警訊。（路透）

美國1月消費物價者指數（CPI）預定12日出爐，一般認為相較於前月，可能變化不大，或略有改善。但金融市場有項指標，持續對物價閃現警訊，暗示通膨可能居高不下，也許未來幾年都會高於聯準會（Fed）的2%目標值，將衝擊Fed的降息路徑。

美國10年期公債殖利率連四日走高，11日升至4.5%，為至少一周來最高。

FactSet數據顯示，評估中期通膨預期的「五年期平衡通膨率」，11日為2.6%。去年10月底以來，該指標大多高於50日與200日移動平均線，意味未來幾年的通膨，可能會維持在Fed的2%目標值之上。

Garda資本合夥公司投資長馬努森表示，儘管他不認為通膨會重回2021~2023年的高點，但未來幾個月甚至幾年，通膨持續遠高於2%，並非不可能。近期密西根大學的消費者信心數據似乎支持這種看法。若是如此，顯然會讓Fed繼續按兵不動。

1月CPI數據就算僅小幅高於預期，都可能震撼金融市場，並引起Fed官員注意。這是由於通膨交易者估計，整體通膨將年增2.9%，若意外攀揚，CPI可能增至3%或更高，將為2024年6月以來首見。

通膨交易者普遍認為，通膨將持續黏著，6~11月的通膨年增率會維持在約2.9%。而美國總統川普哪些政見會上路的不確定性，只會提高風險。賓州共同資產管理公司投資長海朋斯塔指出，似乎開始形成「根深蒂固的通膨心態」，2021~2022年通膨飆升造成的價格震撼，讓人餘悸猶存。

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