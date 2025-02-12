AI提振營收 6季來增幅最快 Shopify仍看壞本季財測

即使消費者支出健康和大舉推動AI 功能，且假期季銷售額優於預期，但電商公司Shopify悲觀的第1季獲利財測仍讓投資 人感到震驚。

受投資人對營收成長率的樂觀情緒推動，該公司在美上市的股票今年至今已上漲13%。

Shopify一直在大力投資打造以人工智慧 (AI)為基礎的工具和功能，幫助其平台上賣家完成從圖像生成和庫存管理到收集客戶和銷售數據等任務。

這套名為「Shopify Magic」的AI功能套件於2023年初推出，供所有訂閱層級免費使用，吸引更多中小型企業主使用Shopify。該公司去年也向更多商家推出了其AI助理Sidekick。

雖然AI功能幫助Shopify第4季營收較上年同期成長31%達到28.1億元，為至少6季以來最快增幅，但這也意味著公司成本的增加。

Shopify預計本季毛利成長率將達到20%以上，但低於Visible Alpha調查中分析師預期的24.2%的增幅。該公司預計營業費用占收入的比例將達到41%至42%，而假日季的比例為31.5%。

根據LSEG彙編的數據，該公司的營收財測為成長25%左右，也與24.4%的增幅預期大致相符。

衡量透過Shopify促成的訂單總價值關鍵指標商品交易總額，在截至12月31日當季，該數字躍升約26%，達到944.6億元。