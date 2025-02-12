美股最錢線／AI支出引疑慮 獲利難提振股價

隨著市場對於獲利成長重新加速的預期逐漸動搖，投資 人追捧昂貴的大型科技股的理由愈來愈站不住腳。雖然這些公司的業績普遍顯示出獲利優於預期，但股價卻未能跟上大盤步伐，引發廣泛的關注與思考。

除輝達(Nvidia)外，所有大型科技公司均已發布上季業績。然而，即便表現不俗，這些公司的股價依然表現平平。問題的關鍵在於，像是亞馬遜 和谷歌等科技巨頭在人工智慧(AI)領域投入巨資，而蘋果、特斯拉 等公司則面臨著關稅和美國政策的雙重壓力，獲利前景開始顯得愈發黯淡。

事實上，過去一個月華爾街對於「七巨頭」中大多數公司本季獲利的財測均下修。《彭博》彙編的數據顯示，特斯拉本季淨利財測下修25%，蘋果下降約4%，亞馬遜則調降了3%。這個趨勢無疑加劇了投資人對於大型科技公司獲利能力的擔憂。

過去兩年，大型科技股憑藉獲利飆升的強勁表現，推動史坦普500指數的上漲。然而，隨著獲利擴張放緩以及其他產業估值的相對優勢，投資人開始轉向股價較低的市場領域，大型科技股的優異表現也隨之滑落。

話雖如此，數據顯示，到目前為止，第4季獲利成長預計仍可達到30%，較財報季開始時的22%有所上升。然而，這並未給投資人帶來太多實質性的安慰。自財報季開始以來，「七巨頭」中已有6家公布業績，但僅有Meta因投資人看好其擴大AI資本支出實現收入成長而大幅上漲。

其餘公司的股價則因未能超出投資人的高端預期而走低。亞馬遜和微軟受到雲端數據業務疲軟的拖累，不過它們將原因歸咎於產能限制而非需求不足。蘋果則因關稅和中國經濟擔憂而失去了財報發布後的提振效應；特斯拉則因銷售數據不佳和美國政策威脅而股價下跌。（財經新聞組）