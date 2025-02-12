歐盟額外投資AI 500億歐元

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，歐洲將額外投資500億歐元強化歐盟的人工智慧(AI)野心。她在巴黎AI高峰會上表示，該倡議將在「歐洲AI冠軍計畫」的基礎上啟動；該計畫已得到供應商、投資人和產業承諾投入1500億歐元，「因此，我們的目標是在歐洲籌集總計2000億歐元的AI投資。」

馬斯克出價 只是想減緩競爭

OpenAI執行長奧特曼表示，馬斯克領導的投資集團提出價值974億元的OpenAI控制權提案，目標只是「想減緩競爭對手的速度」。在被問及他是否認真看待馬斯克的出價時，已在X社交媒體上拒絕出價的奧特曼表示：「不是特別認真。」「我認為這只是為了減緩競爭對手的速度，並讓他的公司迎頭趕上，但我真的不知道還有誰能做到這種程度。」

凱雷集團上季獲利不如預期

凱雷集團第1季可分配利潤 不如市場預期，掩蓋了該另類資產管理公司資本市場業務的強勁成長。利潤未達預期主要是由於資產出售收益減少，導致其私募股權業務收益下滑24.1%。

該資產管理公司可供股東使用的利潤為3.84億元，合每股92分，比分析師預期低4分。其實際業績收入主要受到私募股權部門資產出售的推動，下降4.7%至2.457億元。

電子產品需求強 杜邦升財測

杜邦公司調升2025年獲利財測，並第4季獲利也超出預期，因為這家工業材料製造商受益於電子產品的強勁需求以及其水和保護部門的復甦。

美國製造業活動的改善和人工智慧技術所使用的半導體市場不斷成長，提高了杜邦公司的利潤。營業額最大的電子和工業部門第4季淨銷售額成長了10.6%；與此同時，水和保護部門的銷售額成長6.4%，主要得益於醫療保健市場醫療包裝產品銷量的增加。

中國業績差 萬豪財測遜預期

萬豪國際預測2025年獲利和費用收入將低於預期，主受大中華區飯店表現不佳的影響。萬豪預計全年調整後獲利在每股9.82至10.19元間，低於分析師預期的每股10.65元。

由於宏觀經濟狀況不佳，以及對工資和就業保障的擔憂，人們收緊了錢包，導致中國國內旅遊需求減弱。第4季大中華區全系統客房營收下降1.7%。