「川普交易」熄火 美元和美債殖利率回落現徵兆

今年以來，美元指數已轉而下跌0.5%。(路透)

今年以來，押注美元走強和公債殖利率 上升的「川普 交易」失靈，反映投資 人對美國政府發動全球貿易戰所帶來的經濟影響轉趨悲觀。

1月初以來，美元走貶，美國公債則上漲，打亂市場原本預期。投資人本來以為川普總統的關稅與減稅計畫會讓通膨和利率居高不下。

巴克萊銀行G10外匯交易主管米尼爾（Jerry Minier）說：「儘管感覺上並非如此，但如果將時間拉回到今年初，許多川普交易的策略其實並未奏效。」「不禁讓人重估形勢。」

投資人撤出「川普交易」，一來是因為川普政府的關稅政策並未不如像原先擔心的那般急進，而多數人也擔心，談談打打的貿易戰可能會削弱市場對美國經濟的信心，進一步動搖川普於11月大選後帶動市場的樂觀反應。

米尼爾指出，今年以來，押注歐元或人民幣走貶等「熱門交易」並未為投資人帶來回報。他說：「美元延續漲勢仍需要更多理由，但至少目前這些支撐因素已經消失。」

市場原本押注川普決策會限制聯準會（Fed）降息空間並壓抑美國貿易夥伴的經濟成長，一度讓美元大漲。從去年9月底至去年底，美元指數（DXY）上漲了8%。然而，今年以來，美元已下跌0.5%，周二在紐約尾盤下跌0.3%至107.963。

在通膨升溫的預期之下也推升了美國10年期公債殖利率，今年1月一度達到4.8%，是2023年末以來的最高水準。但如今公債殖利率已回落至4.54%，市場焦點已從通膨轉向對美國經濟可能趨於疲軟的疑慮。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）說：「債券市場夾處兩憂之間：一方面擔心貿易戰可能推升通膨，另一方面則擔心美國或全球經濟成長可能放緩。」

原本投資人普遍以為，新興市場貨幣會成為貿易戰與美元走強的最大受害者，但近日卻出乎意料表現強勁。去年，有些新興市場貨幣曾跌至多年低點。自川普上月開始第二任期以來，智利披索兌美元升值超過3%，而哥倫比亞披索與巴西里爾則分別升值超過6%。

美銀全球新興市場固定收益策略主管霍納（David Hauner）說：「這主要和非常極端的市場布局有關，況且很多關稅的消息已被市場消化。」

他還說：「這並不是說情況不會惡化，當然還是有可能，但就目前而言，從過去幾周情勢反覆來看，市場大致已反應完畢。」