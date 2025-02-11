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桑默斯警告物價壓力恐爆發 Fed這輪可能不再降息

編譯黃淑玲／綜合外電
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前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）警告，美國物價壓力有再次爆發的危險。(新華社)
前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）警告，美國物價壓力有再次爆發的危險。(新華社)

前財長桑默斯認為，聯準會當前這輪降息周期可能已經結束。他四年前指責美國財政和貨幣政策制定者，提出過度的刺激措施，可能引發一世代以來最大的通膨。現在他再度警告，物價壓力有再次爆發的危險。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）則是預期，美國通膨可以朝向聯準會（Fed）的2%目標放緩，但需要花一點時間，政策的不確定性現在為經濟前景帶來陰影。

桑默斯（Lawrence Summers）在彭博電視的訪談中說：「現在可能是2021年政策失誤引發嚴重通膨以來，通膨再升級的最敏感時刻。」

他指出，美國就業市場已出現吃緊的跡象，例如，上周公布的1月就業數據顯示，薪資大幅成長，這可能導致消費者物價回升。而這情況甚至是在川普新政並沒有真正實施之前，目前川普已經提高中國大陸商品的進口關稅，並威脅要增加其他一系列關稅。

現為哈佛大學教授、彭博電視付費撰稿人的桑默斯強調，「現在是我們必須非常謹慎因應通膨的時刻」。他敦促Fed對物價壓力保持警覺，並認為當前周期可能不會再進一步降息。桑默斯說：「這不是機率，而是真的很有可能。在這個時間點上，Fed下個行動會是讓利率往上，而不是往下。」

聯準會主席鮑爾周二（11日）在參議院聽證會上，則是重申了他上個月的觀點，表示Fed不需要急於調整利率。

紐約聯準銀行總裁威廉斯對美國通膨展望沒那麼悲觀，他周二在紐約佩斯大學一場活動發表演講時提到，他預期通膨率繼續向2%目前走，不過需要一點時間。威廉斯說：「適度具約束力的政策立場，應會支持通膨率回歸2%，同時維持穩健的經濟成長和勞動力市場狀況」，「但值得注意的是，經濟前景仍然高度不確定，尤其是可能出現的財政、貿易、移民和監管政策」。

威廉斯表示，勞動力市場近年來大幅降溫，但依然穩固。他預期2025年和2026年經通膨因素調整後的經濟成長率為2%。他估計今年物價漲幅約為2.5%，然後在「未來幾年」降至2%。他強調，「從目前的情況來看，經濟狀況非常良好」。

聯準會 就業 降息

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