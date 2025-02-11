出現「川普關稅疲乏」？美股對川普關稅訊息反應日益平淡

美國總統川普上任三周以來，加徵關稅聲不絕而耳，美股大盤反應則愈來愈溫和。（美聯社）

美國總統川普 上任三周以來，加徵關稅 聲不絕而耳，目標從加拿大、墨西哥、中國一直到對等關稅，最新宣布為對鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，但美股大盤反應卻愈來愈溫和，三大指數10日收紅，原因除了對川普減稅政策展望的期待、缺乏細節引發困惑等，可能還有「川普關稅疲乏」（Trump tariff fatigue）。

在川普宣布對進口鋼鋁全面課徵25%關稅後，美股三大指數10日收盤依然上漲，有「恐慌指數」之稱的VIX還下跌4.4%，美元指數升值0.3%至108.319，但已從盤中高點回落，金價則再創新高，主因為對川普保護主義措施的憂慮。

美國鋼鐵類股10日大漲，美國鋼鐵（U.S. Steel）勁揚近5%，Nucor跳漲5.6%，Steel Dynamics走揚4.9%，Cleveland-Cliffs飆漲17.9%，熱軋鋼捲期貨暴衝6.1%至十個月高點，SPDR標普金屬與礦業指數型基金（ETF）漲3.2%。

不過，美股對「關稅震撼」的反應正日趨溫和，富國銀行投資 研究所全球股市與實質資產部門主管薩曼沙指出，背後可能原因有很多，其中之一是關稅只是川普政策的一環，其他潛在政策還有減稅、鬆綁管制以及發展親商環境，而且缺乏細節導致困惑。投資人也可能雀躍於企業財報利多。

Bannockburn全球外匯公司首席市場策略師詹德勒說，川普上周宣布對等關稅時，引發美股的「劇烈」反應，但最新的鋼鋁關稅銷宜卻只引起一些膝反射反應，「我已經和許多客戶談過，很多客戶都指出可能已出現關稅疲乏」，「有人懷疑最後關稅的實施範圍，因為川普最後可能獲得讓步，促使他改變心意」。

投資人的困惑之處在於，約占美國輸入鋁材60%的墨西哥與加拿大，之後是否會再取得一些豁免或減讓措施，因為這兩國輸美產品遭全面課徵25%關稅的政策已延後實施，而且川普的鋼鋁關稅是否附加於現行關稅措施之上，也還不明朗，例如川普已對中國輸美產品全面加徵10%關稅，一些國家的輸美鋼鐵也已遭課徵25%關稅。

詹德勒指出，CBS的民調顯示，儘管半數受訪者反對對墨西哥、加拿大及歐洲產品加徵關稅，但川普的整體支持率仍有53%，暗示川普還有運用貿易威脅戰術的空間，不過，市場也關注關稅可能推升通膨並拖累成長的前景，是否會讓川普縮手。品浩（PIMCO）已警告，光是加拿大、墨西哥及中國的關稅措施，就可能提高美國通膨率0.8個百分點。

Apollon資產觀禮公司投資人史坦納指出，投資人絕對在乎關稅，但很難了解哪些因素可能導致政策改變。他也說，美企上季財強勁，迄今已公布上季財報的公司中，77%都優於自家預估，高於十年均值，且上季獲利成長率將是2021年第4季以來最高。

隨著川普預料將持續擂響關稅戰鼓，Ameriprise首席市場策略師薩格里姆班尼審慎預期，若川普果真長期全面加徵關稅，市場可能暴跌，因此建議投資人暫且觀望。