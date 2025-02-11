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14日是13F公告最後期限 巴菲特是否再減蘋果持股受矚目

編譯劉忠勇／綜合外電
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巴菲特去年5月年度股東大會上說：「到年底，我認為蘋果極有可能仍是波克夏最大的普通股持股。」（路透）
巴菲特去年5月年度股東大會上說：「到年底，我認為蘋果極有可能仍是波克夏最大的普通股持股。」（路透）

「股神」巴菲特在內的投資大咖和避險基金將於14日最後期限之前提交13-F文件，揭露對上季美國上市公司持股變動。波克夏（Berkshire Hathaway）最可能在周五美股交易後才公布持股，投資人最關切的不外是：巴菲特是否在去年第4季繼續減持蘋果持股，有什麼新買進的股票？

期待巴菲特會大手筆進場投資人可能會失望。據第3季的10-Q報告，波克夏去年前三季僅買進58億美元的股票，卻賣掉了高達1330億美元的股票。

波克夏去年前三季大砍對蘋果持股約2/3，降至3億股，占蘋果流通在外股票比率已降為2%。此外，7月至10月中旬，波克夏也將美國銀行持股減少約25%，降至7.66億股。

因此，波克夏上季對蘋果持股變化尤受關注。按照巴菲特2024年5月年度股東大會上的說法，如果波克夏第4季進一步減持蘋果持股，持股可能仍維持在2億股或以上。巴菲特當時說，「到年底，我認為蘋果極有可能仍是波克夏最大的普通股持股」。

截至2024年底，蘋果股價收在250美元，目前跌到228美元左右。

巴隆周刊分析，波克夏第二大持股為美國運通，假設持股截至去年無變化，所持有的1.516億股價值約為450億美元。若蘋果持股價值要超過美國運通，持股需維持在約2億股以上。

至於美國銀行，波克夏最新持股申報是在去年10月中旬，當時其持股比率已降至10%以下。波克夏7月至10月間陸續減持美銀，因持股比率超過10%，都需即時向美國證券交易委員會（SEC）申報。

美銀1月16日公布亮眼財報，但股價表現落後同業，分析師紛紛猜測，波克夏可能仍在減持這檔股票。

去年第3季，波克夏最矚目的新增投資，是買進價值5.5億美元的達美樂披薩（Domino's Pizza），這筆投資很可能是由巴菲特的左右手所做。

波克夏 巴菲特 投資

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