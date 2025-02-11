Nvidia今年股價已跌3.3%落後大盤 3大隱憂但仍被看好

輝達今年來表現落後大盤，但其基本面仍獲分析師肯定。（歐新社）

輝達 (Nvidia)今年開局非常「不輝達」。這家人工智慧(AI )晶片 寵兒的股價今年來已下跌3.3%，落後美股三大指數的漲幅。過去一個月，該股表現比史坦普500指數低9%。

EvercoreISI分析師利帕齊思(Mark Lipacis)在最新報告中提出三個疲軟的原因。包括：1. DeepSeek整體降低了AI需求；2. DeepSeek將AI運算周期從輝達GPU轉移到ASIC(客製化晶片)；3. Blackwell晶片延後推出。

雖然有這些擔憂，利帕齊思仍表示將買進輝達的股票。他解釋，「輝達仍然是超大規模客戶的首選平台。其軟體生態系統的穩健性和開發社群的廣度，比市場上其他任何公司領先5-10年。AMD和亞馬遜AWS生態系統分別排在第二和第三位，差距很大。」

然而，對輝達的擔憂並非毫無根據。中國的DeepSeek在1月底推出其AI模型RI，讓市場大吃一驚。據傳RI建立一個基礎模型的成本為560萬元，而OpenAI和Anthropic等美國公司則花費了數億元。

Snowflake執行長拉馬斯瓦米(Sridhar Ramaswamy)表示，「去年的傳統觀點是，只有少數公司才可能訓練出出色的模型。」「DeepSeek過去幾周的所作所為打破了這種信念，它們聲稱只需600萬元就能訓練出一個模型。」

同時，亞馬遜宣布與Anthropic達成80億元合作進軍AI晶片領域，谷歌也推出一款搭載名為Willow的AI晶片超級電腦。透過這些動作，可以明顯看出大型科技公司想要瓜分輝達龐大的市占率。此外，博通和Marvell也發布了先進的客製化晶片。

雖然今年看來不太樂觀，但利帕齊思並不是唯一對輝達獲利保持樂觀的人。美國商銀的艾爾亞(Vivek Arya)上周重申該晶片製造商是他2025年的首選。

他給出的目標價為190元，較目前交易水準上漲約57%。這是華爾街對輝達給出的最高目標價之一。