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大腸桿菌衝擊美國麥當勞營收 中東、日本超預期增長

財經新聞組／綜合報導
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麥當勞上季營收令人失望，因為當季剛開始幾周就爆發大腸桿菌疫情，導致其美國餐廳銷售低於預期。

這家速食巨頭第4季淨利為20.2億元，合每股2.8元，低於去年同期的20.4億元和每股2.8元。

不包括出售南韓業務收益、收購以色列加盟經營權的交易成本和其他項目，麥當勞每股獲利為2.83元。

淨銷售額為63.9億元，與去年同期基本持平。

根據StreetAccount估計，該公司整體同店銷售額成長0.4%，超過華爾街預期的同店銷售額下降1%。

但麥當勞美國業務的同店銷售額降幅超出預期。本季該公司國內餐廳同店銷售額下降1.4%；大於華爾街預測的下降0.6%。

麥當勞表示，本季客流量略有成長，但顧客的支出低於以往。今年夏天，該連鎖店推出5元的超值套餐，以吸引價格導向的食客並扭轉銷售低迷的局面。該策略取得了成效，幫助麥當勞美國同店銷售額在第3季實現上升。然而，分析師警告，只有顧客在訂單中外加未打折的菜單選項，超值套餐才有效。

麥當勞美國銷售的最大打擊發生在10月下旬，當時美國疾病管制與預防中心(CDC)將致命大腸桿菌疫情歸因於其QuarterPounder漢堡。麥當勞後來更換了洋蔥絲供應商，因這種原料被認為是疫情的罪魁禍首。直到12月初CDC才宣布疫情正式結束。

然而，在疫情爆發後幾天內，麥當勞美國餐廳的客流量急劇下降，尤其是在受影響的州。

美國以外的銷售表現強勁。麥當勞的兩個國際部門同店銷售額都出現成長，提振了整體業績。

涵蓋中東和日本的國際發展授權市場部門同店銷售額成長4.1%。其他一些更大市場的國際營運市場部門同店銷售額成長了0.1%；但英國和其他一些市場本季同店銷售額出現下滑。

麥當勞 疫情 華爾街

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