川普加重鋼鋁進口關稅 黃金飆破2900美元再刷新高

美國總統川普 將宣布對鋼鐵和鋁進口徵收關稅 ，加劇了全球金融市場的不確定性，金價 也因此升至歷史新高。

由於川普最新的貿易威脅提振了對避險資產的需求，金價在上周攀升2.2%後，10日攀升至每盎司2903.21美元。川普9日表示，將對所有國家的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，但他並未具體說明何時生效。

西太平洋銀行分析師佛拉努洛維奇在報告中表示：「金價仍處於上升趨勢中，幾乎沒有任何阻力。」「川普本質上是一個不可預測且具有破壞性的人物，他向盟友和對手發出關稅威脅，並威脅如果金磚國家放棄對美元的依賴，將對其徵收100%的關稅；這一切都代表黃金的避險吸引力有所提升。」

交易員也將關注聯準會主席鮑爾11日和12日向國會發表的半年度證詞，以尋找有關美國貨幣政策未來走向的線索。鮑爾可能會強調，經濟韌性是不急於進一步降低借貸成本的一個主要原因。理論上，這種情況對黃金來說是利空，因為黃金不支付利息。

話雖如此，黃金在不確定時期作為保值手段的作用仍然受到投資人的青睞。如果川普政府的貿易和移民政策重新引發通膨並影響經濟成長，市場正在試圖探索這對美國經濟和貨幣政策的潛在影響。