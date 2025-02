馬斯克DOGE盯上聯準會？他支持找這人來負責Fed審計團隊

領導美國川普政府新成立的政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克 (Elon Musk),近日在自家社群平台X上轉發網友貼文,對美國聯準會(Fed)的透明度提出質疑,並支持找前德州眾議員 保羅(Ron Paul)來負責對Fed進行審計。

馬斯克9日轉發X帳號Liam McCollum建議他和DOGE找前德州眾議員保羅,來領導Fed審計團隊的貼文,並稱讚這是個好主意。

這件事情過沒多久便開始在他的支持者間發酵。X帳號Wall Street Apes的網友發文表示:「為何馬斯克支持保羅領導Fed審計團隊會是一件大事?因為Fed從未接受過完整審計,也從未完整揭露貨幣政策決策。」

馬斯克也轉發了這則貼文並說:「政府的每個部門都必須要完全透明,並對人民負責。沒有例外,當然也包括聯準會。」

All aspects of the government must be fully transparent and accountable to the people.



No exceptions, including, if not especially, the Federal Reserve. https://t.co/qZnXspcKPS