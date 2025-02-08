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漲跌互見…美債殖利率又躍起 分析師示警：長債面臨3逆風宜迴避

編譯湯淑君／綜合外電
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美國公債價格7日重挫、殖利率竄升，反映勞動市場穩健、通膨預期惡化和關稅戰加深通膨顧慮，使聯準會（Fed）近期降息無望。（路透）
美國公債價格7日重挫、殖利率竄升，反映勞動市場穩健、通膨預期惡化和關稅戰加深通膨顧慮，使聯準會（Fed）近期降息無望。（路透）

美國公債價格7日重挫，走向相反的殖利率竄升，但全周漲跌互見，反映最新就業數據顯示勞動市場仍穩健，加上消費者對未來通膨的預期惡化、總統川普發動關稅戰也加深通膨顧慮，聯準會（Fed）近期降息無望。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率7日躍升7.1個基點至4.277%，全周攀升4.2個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

同時，基準的10年期美債殖利率7日勁升4.6個基點至4.483%，但周線下滑8.3個基點。

30年期殖利率升高4.2個基點至4.688%，一周來陡降12.4個基點，周線降幅是去年11月底來最大。10年期與30年期殖利率收盤水準均為今年來第三低。

元月就業報告冷熱適中

周五公布的美國1月就業報告顯示，上月非農新增就業14.3萬人，低於經濟學家預期；但12月和11月數據合計上修10萬人，而且1月失業率從4.1%降至4.0%，平均時薪月增0.5%、年增4.1%都比預期高。

分析師表示，標題數據不如預期，但失業率下降且工資成長強勁顯示勞動市場仍紮實。整體而言「冷熱適中」，支持Fed近期維持聯邦資金利率不變的展望。

根據芝商所（CME）網站，報告發布後，期貨交易員估計Fed在3月按兵不動的機率從一天前的84%升至91.5%，3月降息1碼（0.25個百分點）的機率從16%降至8.5%。

Principal資產管理公司分析師沙赫指出，最新數據呈現的經濟景象仍是「勞動市場強韌且工資壓力未除」，所以Fed短期內沒理由降息。交易員預期，Fed去年三度降息後，下一步仍傾向降利率，只不過可能要到9月才會出手。

此外，密西根大學公布的初估數據顯示，美國2月消費者信心陡降，通膨預期則竄升。

下周盯CPI和川普關稅細節

分析師表示，就業情況穩定，讓Fed未來數月可望維持利率不變，決策官員將持續密切關注通膨動向，並觀望川普的財政、經濟和貿易政策會帶來什麼影響。

市場焦點將轉向訂於12日（周三）出爐的美國1月消費者物價指數（CPI），以及次日公布的生產者物價指數（PPI）。

法國巴黎銀行分析師丁格拉表示，近年來1月核心CPI通常高於預期，往往會推升殖利率，「但今年我們認為殖利率可能傾向下滑--數據若高於預期可能被視為『尋常』的元月扭曲現象；若是低於預期，會被視為好消息」。

川普7日證實，他打算下周一或周二宣布徵收「對等關稅」，以相同稅率還擊對美國產品課關稅的國家。上周，川普已宣布對中國進口貨加徵10%關稅，立即生效，招致北京報復；川普也對加拿大和墨西哥分別徵收25%關稅，但暫緩一個月實施。

長債面臨3股逆風宜迴避

Columbia Threadneedle投資公司全球固定收益主管坦努佐認為，此刻可減持現金部位、轉進債券，但偏好期限在7年以下的美國公債，例如目前5年期美國公債提供4.3%的殖利率，就很吸引人。

但他指出，更長期的公債風險高，因為三大顧慮揮之不去：通膨更長期展望堪虞、聯邦預算赤字擴增，以及美國公債供應顧慮。這些不利因素都可能打擊長債價格、推升殖利率。

LPL Financial首席固定收益策略師季倫則偏好1至5年期的美國公債與公司債。

近幾個月來，10年期美債殖利率已大幅升高，從去年9月下旬的3.75%躍上4.4%；30年期殖利率也已從9月中的4%升到4.7%上下。

季倫表示，長債殖利率雖略高於現約4.3%的5年期殖利率，但不值得為此承擔更大的存續期間風險。

殖利率 川普 關稅

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