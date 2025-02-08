美股最錢線／亞馬遜努力10年 營收終於超車沃爾瑪
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2015年7月24日，亞馬遜的市值超過沃爾瑪，但它花了近10年的時間才讓營收達到相同的里程碑。
這家曾經鬥志昂揚的線上零售商當時已將業務擴展到雲端服務和串流影音領域，但2015年第2季的營收僅有沃爾瑪的五分之一：232億元。
該公司第4季銷售額為1878億元，成長10%。沃爾瑪將於2月20日公布財報數據，預計營收將成長4%達到1800億元。
2015年亞馬遜達到第一個里程碑，這非常了不起。之後不久，該公司獲利在2017年首次超過沃爾瑪，並且從那時起就多次超越沃爾瑪，在過去18個月中尤其如此。
當然，如果亞馬遜只是沃爾瑪的直接競爭對手，那麼股價上漲就不合理了。但它並不是靠銷售產品來賺取利潤的；它出售雲端儲存，並最終在其產品組合中添加精品產品、串流媒體、廣告服務；現在最重要的產品是人工智慧(AI)希望。人們希望繼續推動亞馬遜的發展軌跡超出零售類別的範疇，該公司透過銷售便利性和商品本身來徹底重塑零售類別。
但是，就像一般人對谷歌的搜尋或微軟的生產力工具Office嗤之以鼻一樣，零售業務仍然是最大的獲利部門，仍然比亞馬遜網路服務(AWS)更大。雖然亞馬遜的雲端業務現在帶來AI的熱潮和成長，上季銷售額成長19%，但與簡單的零售業務相比仍然相形見絀。不包括子公司Whole Foods或廣告或第三方服務的線上銷售額成長7%，達到756億元。
那麼，這對投資人有何意義呢？如果投資人在市值交替當天買進亞馬遜股票，將可獲得802%的收益，而6日股價創新高的沃爾瑪的收益為331%。與此同時，史坦普500指數同期上漲193%。
對於那些押注這家曾經「普遍被認為無利可圖」的公司能夠實現成長的投資人來說，這或許就是一種最適合的回報。
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