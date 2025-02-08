美股最錢線／亞馬遜努力10年 營收終於超車沃爾瑪

2015年7月24日，亞馬遜 的市值超過沃爾瑪 ，但它花了近10年的時間才讓營收達到相同的里程碑。

這家曾經鬥志昂揚的線上零售商當時已將業務擴展到雲端 服務和串流影音領域，但2015年第2季的營收僅有沃爾瑪的五分之一：232億元。

該公司第4季銷售額為1878億元，成長10%。沃爾瑪將於2月20日公布財報數據，預計營收將成長4%達到1800億元。

2015年亞馬遜達到第一個里程碑，這非常了不起。之後不久，該公司獲利在2017年首次超過沃爾瑪，並且從那時起就多次超越沃爾瑪，在過去18個月中尤其如此。

當然，如果亞馬遜只是沃爾瑪的直接競爭對手，那麼股價上漲就不合理了。但它並不是靠銷售產品來賺取利潤的；它出售雲端儲存，並最終在其產品組合中添加精品產品、串流媒體、廣告服務；現在最重要的產品是人工智慧(AI)希望。人們希望繼續推動亞馬遜的發展軌跡超出零售類別的範疇，該公司透過銷售便利性和商品本身來徹底重塑零售類別。

但是，就像一般人對谷歌的搜尋或微軟的生產力工具Office嗤之以鼻一樣，零售業務仍然是最大的獲利部門，仍然比亞馬遜網路服務(AWS)更大。雖然亞馬遜的雲端業務現在帶來AI的熱潮和成長，上季銷售額成長19%，但與簡單的零售業務相比仍然相形見絀。不包括子公司Whole Foods或廣告或第三方服務的線上銷售額成長7%，達到756億元。

那麼，這對投資人有何意義呢？如果投資人在市值交替當天買進亞馬遜股票，將可獲得802%的收益，而6日股價創新高的沃爾瑪的收益為331%。與此同時，史坦普500指數同期上漲193%。

對於那些押注這家曾經「普遍被認為無利可圖」的公司能夠實現成長的投資人來說，這或許就是一種最適合的回報。