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美股散戶槓法人逢低撿便宜 抄底特斯拉、Nvidia

編譯任中原／綜合外電
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散戶投資人對美股及「科技七雄」的激情並未降溫，推升美股再創新高。（美聯社）
散戶投資人對美股及「科技七雄」的激情並未降溫，推升美股再創新高。（美聯社）

今年來美股震盪，令一些專業投資機構嚇到，但散戶投資人對美股及「科技七雄」的激情並未降溫，推升美股再創新高。散戶趁跌買進今年來大幅回檔的特斯拉及輝達（NVIDIA），並追高軟體商Palantir與Oklo核能等公司股票，但也趁Meta大漲的機會積極拋出。散戶頑強作風顯然正在「霸凌」審慎的法人機構。

摩根大通等機構公布的數據顯示，美國總統川普上周末宣布對加墨中加徵關稅，本周一（2月3日）一度震撼全球股市，但散戶仍奮勇搶進，當天淨買進30億美元；2月4日更在開盤後一個半小時內買進20億美元，是2015年來相同交易時間的高點，而輝達成為散戶首選。

2月5日散戶單日淨買入32億美元，其中「科技七雄」約占70%，也使5日為止的一周內散戶總共淨買進達120億美元；其中散戶買進單一股票的金額達86億美元，創單周新高。摩根大通公布的數據顯示，美股散戶投資人趁特斯拉與輝達股價下跌的機會，進場撿便宜。

股市交易平台eToro指出，1月27日輝達受到DeepSeek風暴衝擊，股價大跌17%，但散戶投資人仍然繼續買進，下單額為六個月來最高。

巴克萊銀行全球股市戰術策略主管奧特曼分析，目前散戶在美國股市的曝險部位逼近1997年來高點；且只要美國經濟仍然熱絡，散戶可能仍將打死不退。高盛集團專家魯伯勒也強調，最近散戶的強大買盤，已對法人機構的操作造成壓力。

摩根大通團隊指出，以往經驗顯示當散戶積極買進時，通常預示短期內美股還將進一步上漲。

但散戶並非只買不賣。近日Meta股價衝高，到2月5日為止已連漲13個交易日，漲幅超過17%，散戶因而拋售Meta；投資人也小量賣出蘋果。

今年迄今散戶這套低買高賣的策略相當成功。今年來散戶的平均報酬率為2.1%，僅比史坦普500指數2.7%的漲幅略低；去年由於散戶站錯隊，全年報酬率僅9.8%，遠遜於大盤史坦普500指數23%的漲幅。

投資 美股 輝達

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