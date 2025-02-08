全球股票基金7周內再流出

截至2月5日，全球股票基金出現7周內第二次單周資金流出，原因是美國總統川普宣布對墨西哥、加拿大和中國徵收高額關稅後，投資 人變得更加謹慎。

根據LSEG Lipper彙編的數據，投資人當周淨賣出價值38.6億元的全球股票基金，而前周淨買入價值153.5億元。投資人從美國股票基金淨撤出107.1億元，但向亞洲基金淨配置48.6億元，淨分配歐洲基金18.8億元。

特斯拉陸製電動車 銷售衰退

中國乘用車市場資訊聯席會公布的數據顯示，1月美國汽車製造商特斯拉的中國電動車銷量年減11.5%至6萬3238輛。

中國製造的Model 3和Model Y電動車交車量較12月下降32.6%。中國競爭對手比亞迪憑藉其王朝和海洋系列電動車和插電式混合動力車，上月銷售了29萬6446輛乘用車，年增47.5%，但環比下降41.8%。

傳Netflix擬競標F1 美轉播權

媒體報導，Netflix正在考慮競標2026年賽季之後的一級方程式(F1)賽車美國轉播權。這筆潛在交易可讓Netflix的熱門紀錄片系列《Drive to Survive》更加成功；該劇透過提供引人入勝的幕後花絮，大大提高了一級方程式賽車的全球知名度。ESPN目前擁有至2025年賽季的美國F1賽車賽事轉播權。消息人士證實，ESPN與F1談判新合約的獨家期限剛剛到期。

Expedia業績佳 恢復發股利

受美國以外地區強勁旅遊需求的推動，線上旅行社Expedia第4季業績超過華爾街預期。此外，Expedia還批准恢復每季現金股利；該公司之前因新冠疫情造成的不確定性而在2020年第2季度暫停派發每季現金股利。

該公司宣布發放第1季股利每股40分。根據LSEG彙編的數據，不計項目，總部位於西雅圖的Expedia上季每股獲利2.39元，高於分析師平均預期的2.04元。

Frontier估今年獲利超預期

廉航Frontier Airlines的母公司Frontier Group表示，得益於定價環境改善帶來的強勁旅遊需求，2025年獲利將優於預期。衡量定價能力的指標「每可用座位英里收入」(RASM) 在去年最後一季為10.23分，較去年同期成長15%。

根據LSEG數據，該公司預計2025年調整後每股獲利至少1元，而分析師平均預期為每股58分。