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美元強勢 亞馬遜看壞本季財測 恐創營收最慢成長

財經新聞組／綜合報導
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亞馬遜的本季財測讓市場失望。（路透）
亞馬遜的本季財測讓市場失望。（路透）

亞馬遜第4季獲利和營收優於預期，但對當季的業績預期卻令人失望。

亞馬遜表示，本季銷售額預計在1510至1555億元之間，低於LSEG分析師預計的1585億元。

該公司表示：「這項財測是因預計外匯匯率將產生異常巨大的不利影響。」亞馬遜表示，影響金額達21億元，或1.5%。

在川普總統就職典禮之前，衡量美元對一籃子貨幣匯率的美元指數上月創下兩年多來最高水平。美元從11月下旬到1月中旬穩定攀升，此後略有下跌。

根據亞馬遜的預測，該公司預計第1季營收僅成長5%至9%。若只成長5%，代表這將是有史以來最慢的成長。亞馬遜於1997年上市。

第4季每股獲利1.86元，優於預期的1.49元；營收較去年同期的1700億元成長10%至1877.9億元。

亞馬遜雲端運算部門(AWS)的銷售額288億元略低於普遍預期，但成長速度快於去年同期。上季營收成長19%，去年同期為13%。AWS的成長速度仍然不如競爭對手：微軟來自Azure和其他雲端服務的營收成長31%；Alphabet的雲端運算收入成長30%。

廣告收入173億元，略低於StreetAccount預期的174億元。

亞馬遜上季資本支出為278億元，而去年同期為146億元。該公司已投入數十億美元建造資料中心和採購輝達(Nvidia)GPU等設備，為其人工智慧產品提供支援。該公司正在應對生成人工智慧領域日益激烈的競爭，其中包括OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini和微軟的 Copilot，以及亞馬遜投資的人工智慧新創公司Anthropic。

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)在財報聲明中強調該公司在人工智慧方面的投資，包括一套名為Nova的全新人工智慧模型，以及自主研發的Trainium晶片。

亞馬遜 人工智慧 雲端

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