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肯德基、塔可鐘銷售強勁 百勝集團上季淨銷售額勁揚16%

財經新聞組／綜合報導
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百勝餐飲集團上季獲利和收入超過華爾街預期，得益於肯德基國際餐廳和塔可鐘的強勁銷售。

該餐飲公司第4季淨利4.23億元，合每股1.49元，低於去年同期的4.63億元和每股1.62元。除去加盟經營權再融資收益和其他項目，每股獲利1.61元。

淨銷售額成長16%至23.6億元。其中一半以上都來自數位化銷售，其中包括線上訂單、外送訂單以及店內自助服務終端機的下單。

得益於塔可鐘(Taco Bell)同店銷售額成長5%，百勝本季同店銷售額成長1%。該公司高層先前將近幾季的成功歸功於其強大的價值觀念。

肯德基本季同店銷售額持平，但這家炸雞連鎖店在美國以外的市場需求強勁。歐洲和拉丁美洲系統銷售額成長兩位數；本季該連鎖店的國際同店銷售額整體成長了1%。

然而，在本土市場，肯德基美國同店銷售額下滑5%。百佰雞(Popeyes)已超越該連鎖店，成為美國第二大雞肉連鎖店；而Raising Cane's等其他新興企業也在迅速成長。

必勝客是百勝餐飲集團旗下表現落後的品牌，本季同店銷售額下降1%。該披薩連鎖店的美國同店銷售額下降2%，國際業務的同店銷售額則持平。

百勝集團本季新開了1804家餐廳，門市數量增加了5%。

肯德基 華爾街 融資

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