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美股最錢線／通膨將破壞勞動市場穩定

財經新聞組／綜合報導
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聯準會主席鮑爾在最近的新聞發布會上將勞動市場描述為「整體穩定」。

即使離職率和招聘率低於疫情前水平，在過去幾個月也一直保持在一個狹窄的範圍內。

換句話說，勞動市場比2022年「大辭職潮」時期要冷卻得多，但還沒有出現任何明顯的快速惡化跡象。狀況都很健康，沒有什麼戲劇性。

然而，迫在眉睫的問題是，這種狀況能夠維持多久？通常，隨著勞動市場的降溫，它們不會僅僅停留在「穩定」的範圍內。它們會持續降溫，直到經濟衰退來臨，然後整個周期重新開始。

但經濟衰退並不僅是時間問題。在被問及哪些因素可能擾亂當前勞動市場時，ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示，通膨可能是罪魁禍首：「為了保持勞動市場的運轉，物價和通膨必須保持在預期範圍內。」

他說，「請記住，休閒和酒店業仍在勞動市場中發揮著重要作用。因此，如果消費者出現任何疲軟，如果通膨出現任何飆升，那麼它就可能會延伸到勞動市場。」

在5日發布的ADP 1月全美就業報告中，直接面向消費者的「服務提供」產業增加了19萬個就業機會，而涵蓋製造業等領域在內的「商品生產」產業當月實際上流失了6000個工作機會。同時，服務業之一的休閒和酒店業增加了5.4萬個就業機會。

正如理查森所指出的，這描繪出一幅「消費者主導招聘市場」的圖像。消費者強勁是一件好事，但如果通膨持續走高並繼續給美國人的錢包帶來壓力，那麼消費者也會受到影響。

對於通膨而言，這種動態也出現在一個特殊時刻。最近的數據顯示，物價漲幅在橫盤整理一段時間後開始縮減。現在，經濟學家越來越擔心川普的關稅政策可能會擾亂通膨前景，並可能導致聯準會今年不再進一步降息。（財經新聞組）

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